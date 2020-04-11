Дочь Охлобыстина будет волонтером в больнице, а звезда «Дома-2» вылечилась от коронавируса и сдает плазму: как известные люди помогают больным и старикам

Из-за 23-летней Анфисы Охлобыстиной многодетная семья актера сидит дома на карантине. Дело в том, что у старшей дочери Ивана Охлобыстина результат первого теста на коронавирус был положительным. У Анфисы не было высокой температуры, но из-за потери обоняния и насморка девушке провели тест, который оказался положительным. Вся семья (Иван с супругой и их 6 детей) несколько раз сдали необходимые анализы.

«Первый анализ на коронавирус оказался положительным. Вся моя семья села на карантин. Потом мы сдали дважды анализы, по результатам которого мы оказались здоровы», - рассказала Анфиса. Сейчас она дома на карантине, который уже скоро заканчивается, и Анфиса приняла важное решение: она начнет волонтерскую работу при одной из государственных больниц. Анфиса решила быть полезной людям.

Экс-участница «Дома-2» 25-летняя Анастасия Киушкина отдохнула в марте на горно-лыжном курорте, а вернувшись из Куршевеля в Москву, заболела. Врачи в Коммунарке диагностировали у звезды телешоу COVID-2019. Киушкина уже вылечилась и сдала кровь для помощи заболевшим. Для лечения тяжелых больных с коронавирусом используют антитела людей, переболевших вирусом. У людей, вылечившихся от COVID-19, берут кровь, выделяют плазму, содержащую специфические противовирусные антитела, и вводят тяжелым пациентам. Участница телешоу через две недели после процедуры, планирует повторную.

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Киушкина встречалась с Гуфом.Фото: СОЦСЕТИ

Волонтерством занимается артистка Елена Воробей. Она записалась в волонтеры по общедоступному номеру телефону и теперь на автомобиле ездит по Москве, покупает и развозит продукты пенсионерам. К Воробей и волонтера можно присоединиться: «Покупаю для одиноких людей лекарства, продукты, предметы гигиены и прочее».

Сергей Шнуров помог медучреждениям Санкт-Петербурга. 46-летний музыкант приобрел и передал 200 специальных масок для глаз и 500 респираторов для работы с особо-опасными инфекциями Покровской больнице. Начальник военно-медицинской академии имени Кирова генерал-майор медслужбы Александр Фирсун сообщил, что лидер группировки «Ленинград» помог и им: приобрел 15 тысяч масок и около 1000 респираторов. Шнуров призывает: «Всем, у кого есть хоть немного свободных средств рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете мы помогаем себе!».

Актер Дмитрий Нагиев возглавляет благотворительный фонд «Анна», в котором помогают детям с различными заболеваниями. Артист постоянно помогает больным детям, а в свой недавний день рождения перечислил 10 млн. руб. в благотворительный фонд для покупки аппаратов ИВЛ. Телеведущий Андрей Малахов отправил помощь на родину в город Апатиты в Мурманской области. Малахов направил две тысячи медицинских масок для местных медработников и две тысячи масок – для храма. Также, местная больница получила десять кислородных концентраторов (используются для кислородной терапии).

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