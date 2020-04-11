2020-04-11T21:58:52+03:00
Звезды

"Щеки на пределе": молодая жена Игоря Николаева показала честное видео

Юлия Проскурякова пожаловалась на лишние килограммы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Проскурякова рассказала, как отходит после стресса.Юлия Проскурякова рассказала, как отходит после стресса.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Проскурякова потихоньку отходит от стресса после госпитализации Игоря Николаева в специализированную клинику в Коммунарке. Композитору диагностировали очаговую пневмонию. Молодая жена 60-летнего артиста признавалась, что очень скучает по возлюбленному. 37-летняя певица верила, что врачи смогу поставить его на ноги. И вот, наконец, семья смогла воссоединиться. Но теперь у Юлия возникла новая проблема.

Юлия Проскурякова показала, как изменилась на карантине. Певица пожаловалась, что все время ест, сидя дома. Кажется, супруга Игоря Николаева стремительно набирает лишний вес. Во всяком случае она поделилась честным видео, в котором предстала без косметики и с пухлыми щечками.

"Третья неделя самоизоляции... Мои щеки на пределе", - призналась Проскурякова под видео.

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Третья неделя самоизоляции...
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К слову, артистка, как заметили поклонники, в последнее время немного поправилась. Это произошло до пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Теперь же Юля, судя по ее признанию, располнела еще больше. Чего не скажешь про ее супруга. Певец две недели провел в клинике.

Музыкант после выписки из больницы сбрил усы и выглядит исхудавшим. Артист перенес тяжелую пневмонию. У исполнителя подозревали коронавирус, но диагноз, по его словам, не подтвердился. Болезнь сильно ослабила музыканта. По больнице он передвигался в инвалидном кресле.Сейчас певец постепенно восстанавливается и находится в загородном особняке с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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