Коронавирус подхватила жена Трюдо и 23 депутата из Ирана, но болезнь чудом обошла Трампа

Коронавирус COVID-2019 в шутку называют вирусом-эйджистом (его жертвами преимущественно становятся пожилые люди), сексистом (среди заболевших превалирует сильный пол) и даже шовинистом (по-прежнему большинство заболевших и погибших — это жители азиатских государств).

Но при этом инфекция не щадит никого. Даже приближенность к власти не освобождает от больничного листа и карантина. Все больше приходит новостей, что среди заболевших коронавирусом нового типа все больше знаменитостей. Например, результаты теста 60-летнего голливудского актера Тома Хэнкса и его супруги оказались положительными. Поклонники актера бояться за жизнь актера еще и потому, что он уже давно страдает сахарным диабетом. А это может усугубить ход болезни.

На карантин был отправлен весь футбольный клуб «Ювентус». У одного из футболистов команды — Даниэле Ругани — врачи обнаружили коронавирус. Следом за итальянским «Ювентусом» по домам отправились футболисты «Реала».

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) временно приостановила игры после того, как коронавирус был выявлен у 27-летнего игрока Руди Гобера. Он, кстати, пуще всех смеялся над паникой из-за эпидемии. Чтобы продемонстрировать свою смелость и бесстрашие, во время послематчевой пресс-конференции Гобер показательно потрогал все микрофоны. И, видимо, зря. Теперь баскетболисту предстоит лечение.

«КП» изучила сводки и рассказывает, каких политических деятелей отправили на больничный из-за бушующего коронавируса.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В Иране, где в середине февраля стремительно начала расти смертность от коронавируса, зараженными оказались 23 депутата парламента. 7 марта умерла парламентарий Фатима Рахбар. До этого от вирусной пневмонии скончались 68-летний иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам и член Совета по целесообразности (высший совещательный орган) Мохаммад Мирмохаммади.

В среду агентство Fars опубликовало обновленный список иранских чиновников, чьи тесты дали положительный результат на COVID-2019. Среди них оказался вице-президент Эсхак Джахангири, министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли Реза Рахмани.

Джахангири был отправлен в карантин и сейчас проходит лечение. У остальных врачи отмечают значительно улучшения состояния. К слову, один из первых иранских политиков, кто оказался болен коронавирусной инфекцией, был замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи. Вчера его выписали из больницы со справкой «здоров».

ЕВРОПА

Франция

Ряды инфицированных с каждым днем пополняет все больше европейских политиков. Среди них — министр культуры Франк Ристер. Ему компанию составили четыре члена Национальной ассамблеи. У всех политиков болезнь протекает по-разному. Так консерватор Жан-Люк Рейтцер был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи отмечают заметное улучшение его самочувствия. Гийом Вийетле чувствует себя нормально, поэтому самоизолировался дома.

Италия

Несмотря на то, что Италия лидирует по числу заразившихся и умерших среди европейских государств, итальянские политики пока стойко держатся. Но коронавирус не пожалел главу Генштаба Вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина. Военный чувствует себя нормально и находится сейчас в отдельной больничной палате. COVID-2019 подтвердился также у префекта коммуны Лоди (регион Ломбардия) Марчелло Кардоны, губернатор Пьемонта Альберто Чирио. У Чирио болезнь протекает без симптомов, поэтому он вместе с женой и двумя детьми находится в изоляции дома. Положительный результат анализов оказался и у губернатора Лацио и главы Демократической партии Италии Николы Дзингаретти. Политик лечится дома, откуда продолжает работать.

Испания

В Испании сразу у двух министров обнаружен COVID-2019. Заболела министр территориальной политики Каролина Дариас. О ее положительном результате стало известно после проведения анализов на коронавирус, взятых у всех членов правительства. Дариас чувствует себя нормально и находится дома в карантине. До этого оказался инфицирован министр по равноправию Ирене Монтеро. На больничном находится и один депутат нижней палаты парламента Сантьяго Абаскаль.

Португалия

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил перестраховаться и принял решение уйти на 14-дневный карантин в качестве профилактики. 71-летний политик чувствует себя хорошо, но на днях его дворец посещали ученики школы, где потом был обнаружен случай заражения коронавируса.

Великобритания

Министр здравоохранения Великобритании и член парламента Надин Доррис пала жертвой коронавируса. Врачи оставили ее лечиться дома. Болезнь протекает у нее без симптомов. Единственное за что беспокоится министр, так это за свою 84-летнюю маму, которая проживает с ней в одном доме.

Кроме того, за день до того, как стало известно о болезни главы ведомства, Доррис встречалась с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Джонсон, к слову, настроен пессимистично и «успокоил» британцев, заявив, что из-за коронавируса многие потеряют своих близких раньше времени.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Американцы здороваются локтями. Honored to greet guests leaving the National Quarantine Unit at @unmc this morning as Nebraska s world-class medical professionals continue to step up to help protect Americans and keep people healthy. #COVID19 https://t.co/ebVopVZUb2