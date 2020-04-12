2020-04-12T17:04:31+03:00
Звезды

"Ревнует его даже к полотенцу": Разин назвал истинную причину скандала Муцениеце с Прилучным

Продюсер группы "Ласковый май" вмешался в конфликт супругов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Агаты Муцениеце и Павел Прилучный.Агаты Муцениеце и Павел Прилучный.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Неожиданный поворот получил скандал Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным. Актриса обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако внезапно в конфликт вмешался Андрей Разин. Как известно, продюсер группы "Ласковый май" в курсе всего, что происходит в звездной тусовке.

Андрей Разин назвал истинную причину скандала Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным. Он заявил о спланированной провокации со стороны актрисы.

"Прошу не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык. Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, - выдумки. Паша - бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют", - со знанием дела заявил музыкант.

Продюсер группы "Ласковый май" уверен - актер никогда не поднимал руку на женщину. "Это выше его достоинства. Это полная ложь. Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него", - уверен Андрей.

Он сообщил, что знает Прилучного как порядочного человека. "То что она делает, - это чисто прибалтийские дела. Как они ненавидели нас, так они нас и ненавидят. Считаю, что вся эта травля устроена ею специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад", - поведал Разин.

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Прошу не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного
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Артист считает, что Муцениеце настраивает детей против мужа. "Не удивлюсь, если у нее будут синяки, потому что такие, как Катя Гордон, учат, как правильно делать себе синяки и как мять кожу для того, чтобы были отеки. Мы уже это проходили", - признался Разин.

По его словам, жить под одной крышей с такой женщиной, как Муцениеце, невозможно. "Это я вам говорю точно. У меня есть четверо знакомых, которые женились на девушках из Прибалтики. У всех такая же судьба, как у Паши. Их жены также издевались и издеваются над ними по сей день, настраивают детей против них", - посетовал музыкант.

Напомним,10 апреля рыдающая Агата Муцениеце огорошила общественность признанием - ее муж Павел Прилучный поднял на нее руку и довел детей до слез. Актриса также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". "Наверное, токсины закрыли его мозг, и вот так случилось", - хлюпая носом, поведала мать двоих детей.

Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы. После откровений Агаты поклонники начали массово писать в соцсетях. Они спрашивают, "съехала ли Агата от тирана" и "написала ли заявление в полицию". В этой связи "Комсомольской правде" удалось выяснить, что Муцениеце в полицию с заявлением о побоях не обращалась.

В феврале 2020 года Муцениецеи Прилучный одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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