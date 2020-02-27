"Единственный!": Агата Муцениеце после расставания с Прилучным похвасталась видео из спальни

Известие о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало ударом для их друзей и поклонников. Последние вот уже третьи сутки оставляют слова поддержки в соцсетях. Меж тем, сами актеры стараются не драматизировать ситуацию. И если звезда "Мажора" улетел на съемки, прихватив с собой сына Тимофея, то Агата коротает ночи с близким другом.

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным разместила в личном блоге интригующее заявление. "Девушки! Самое главное в любви - это не терять веру. Потому что он точно есть, единственный!", - говорит актриса.

Она сняла видео в собственной постели. И показала того единственного и неповторимого, которому она все еще верит и с кем после расставания с мужем коротает ночи. Этим счастливчиком оказался ее любимый кот породы скоттиш-фолд по кличке Мистер Салливан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763347" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце похвасталась постельным видео.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе одновременно и каждый в своем блоге 24 февраля в районе 10:00. Последние несколько месяцев в прессе то и дело циркулировали слухи о том, что в семье артистов не все гладко. Был период, когда они разъезжались и жили отдельно. Потом, примирившись, снова воссоединились.

В начале 2019 года вокруг семейной пары разразился скандал - появилась информация о том, что Прилучный избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужа и детей в своем блоге, дабы развеять все слухи и домыслы о проблемах в личной жизни. Однако сообщения о конфликтах не стихали. При этом Павел не раз говорил, что в их семье кипят настоящие итальянские страсти.

С завидной регулярностью стали появляться сообщения об амурных увлечениях Прилучного. И опять Муцениеце все старалась перевести в шутку. Снимала ролики, размещала трогательные фотографии с совместного отдыха. Она даже привлекала к этому мужа, чтобы наглядно показать - у них идеальная семья.

Муцениеце познакомилась с Прилучным на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.