«У страха глаза велики»: В Кремле не согласны с тем, что 90-е могут вернуться

- У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться, - отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «нет ли опасений, что из-за вызванного коронавирусом кризиса Россия вернутся в 90-е?»

В Кремле видят экономические проблемы, возникающие у жителей страны в связи с эпидемией и введенным из-за нее карантином.

- Время непростое, и, конечно, в связи с торможением экономической жизни, к сожалению, неизбежно негативное влияние на уровень доходов, - согласился Песков. - Чтобы минимизировать это негативное влияние, как раз и разрабатываются планы по поддержке граждан, и тех, у кого есть дети, и предпринимателей, и малый, и средний бизнес и так далее с приоритетом для тех, кто сохранил рабочие места. Но требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры поддержки.

Рост криминала в стране не приобрел масштабного характера, и пресс-секретарь президента призвал не паниковать.

- Что касается роста преступности, то, безусловно, мы все это фиксируем, - подтвердил Песков. - Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой. Вместе с тем, очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть они даже в ряде городов случаются. Но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания.

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