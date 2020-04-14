Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов: России должно хватить воли, чтоб сказать соседям: «Заберите своих!»

Миграционные проблемы в нашей стране даже в «мирные» - безвирусные годы были страшно неудобными и «жареными». А теперь — стали вовсе опасными, грозящими вот-вот взорваться. Почему? Об этом «КП» рассказал специалист по миграции, работающим «на земле», напрямую - с иностранными диаспорами и группами гастарбайтеров в России.

Что нам в ближайшее время ждать от миллионов трудолюбивых гостей? Что ждет самих мигрантов?

«ГЕТТО НЕТ, А МЕДСТРАХОВКИ ЕСТЬ»

Стешин:

- Сколько сейчас, по вашей оценке мигрантов в Москве и Московской области? Есть оценка – 5 миллионов.

Коженов:

- На самом деле - два с половиной, три миллиона, по нашим оценкам, во всей Московской агломерации, это столица с областью. Пять многовато, тогда мигрантом тут был бы каждый четвертый.

- У нас уже сложились гетто - места, где мигрантов обитает больше, чем коренных жителей? Где их процентов 60-70?

- Есть точки притяжения – наши огромные рынки, они закрыты сейчас все, кроме «Фудс-Сити». Но в целом, они ровненько расселены по Москве, даже хостелы раскиданы. Гетто нет.

- Чем сейчас заняты мигранты?

- В основном сидят дома. Какие-то отрасли, где заняты мигранты еще работают – например, доставка из интернет-магазинов, логистика, там занято много людей. Как-то еще работают такси, хотя рынок из-за вируса схлопнулся процентов на 80. Общепит весь просел полностью. Стройки встают. Придется делать обращение к властям, потому что я считаю, стройки останавливать нельзя – будет катастрофа.

- Что с медицинскими страховками у мигрантов? Как их будут лечить, если подхватят вирус? Это всех волнует. Ведь они живут среди нас, рядом.

- У них же такие же полисы, как у нас - ОМС, его оформляют при пересечении границы. Тем, кто с патентами, продают медстраховку прямо при оформлении патента. Иностранцы-мигранты с визами, при получении визы тоже должны иметь страховой полис.

- Вам приходится контактировать с лидерами диаспор?

- Лидеров-то практически нет. Много тех, кто выдает себя за лидеров, а на деле - фуфлыжники в тюбетейках. Фактически, есть только три диаспоры, оформленные и действующие как общественные организации – курды, армяне и памирцы. Курды малочисленны, памирцы – большие молодцы, организованны, у армян тоже все хорошо. Но самые многочисленные группы – узбеки, киргизы и равнинные таджики, лидеров не имеют. Никто их не объединяет, кроме нас, в какой-то степени.

- То есть, принцип «говори с главным» не работает…

- Да, мы это поняли два года назад, работаем теперь с мигрантами сами. Но пока на улице меня узнает один из 50 мигрантов, когда будет узнавать каждый третий, можно будет сказать, что мы ими управляем.

Миграционные проблемы в нашей стране даже в «мирные» - безвирусные годы были страшно неудобными и «жареными».Фото: Артем КИЛЬКИН

«ДЕНЬГИ У МИГРАНТОВ ЗАКОНЧАТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ»

- Что людей сейчас волнует? В первую очередь – скученность проживания мигрантов. Причем, масштабы этой скученности я оценивал сам, каждый вечер, возле аэропорта «Шереметьево» - сотни автобусов забирают и привозят гастарбайтеров на стройки. И можно представить последствия вспышки коронавируса в таком мигрантском автобусе или общежитии. Власти планируют какие-то меры?

- Сегодня мы развозили помощь, порядка пяти тонн, потому что 500 семьям мигрантов уже банально нечего было есть. С властями мы контактируем, работа ведется, но не так быстро, как хотелось бы – это же чиновники! Я считаю, что нас услышали и на самом верху. Надеюсь, что в ближайшие дни Путин подпишет очень важный документ.

- Какой?

- В Москве, мигрантам, в отличие от других крупных городов, повезло, у них подушечка запасенных денег чуть толще. Но по нашим оценкам, эти деньги закончатся к концу этой недели, в начале следующей. И это будет катастрофа.

- Что делать?

- Принять две срочные меры. Максимально-оперативно восстановить авиасообщение для тех, кто остался в России вынужденно. Кто хотел и мог, все улетели до прекращения авиаперелетов - последний самолет в Баку ушел полупустой.

Пока еще есть достаточно мигрантов, готовых купить билеты и у них есть на это деньги. Кому-то с Родины на билеты пришлют, займут, но билеты купят. Если, ввести в день хотя бы 30 рейсов, ситуация улучшится. Безработные улетят – минус одна проблема. На освободившиеся места придут те, кто остался вообще без работы.

Конечно, возникнут сложности в родных странах мигрантов, у них там паника, не хватает средств для обеспечения карантина. Но я думаю, что у России должно хватить воли и влияния, чтобы сказать: «Заберите своих!». Дома мигрантам, однозначно будет лучше и легче.

«РОСТ КРИМИНАЛ БУДЕТ ВЗРЫВНОЙ»

- Вторая мера?

- Мы говорим властям на местах прямым текстом – «запускайте все виды благоустройства». Города пусты из-за карантина, никто никому не мешает. Асфальт в любом месте, где требуется, сейчас можно переложить, без пробок и транспортного коллапса.

Задействуйте всех! Пусть работают, и платите им деньги. Потому что, когда деньги у мигрантов кончатся, это будет очень и очень плохо. Я имею в виду мигрантов из так называемой «большой тройки» - Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Остальным полегче. Та же афганская диаспора - там люди, сидящие на деньгах. Там просто не возникает ситуаций: «Я мать трех детей работала уборщицей и меня уволили».

И в любом случае нужно потихоньку готовиться к раздаче продуктовой помощи. Властями гуманитарная помощь мигрантам обсуждается, но очень осторожно. Боятся негативной реакции местных жителей: «Чего вы их кормите, когда свои голодные?!». И это часто тоже правда...

- Где грань, за которой в среде мигрантов начнется уже массовый криминал? Пока полицейские сводки его не отражают. Но люди остались в чужой стране, без работы и денег и главное – возможности уехать!

- Раньше им можно было в мечетях помощи попросить, но сейчас и мечети закрыты… Прогнозировать сложно, но могу предположить. Сначала отнимут один пакет с едой у супермаркета, на второй день - десять, а на третий – пятьсот. Рост будет взрывной. Мы пытаемся убедить тех, кто может, помогать землякам. Пока рост преступлений мигрантов в Москве незначительный.

«ЛЮДИ НЕ ПОНИМАЮТ — ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ»

- Давний спор - одни говорят, что рабочие места мигрантов коренным не интересны. И это факт. Но и другие не без оснований заявляют, что мигранты давно уже получают приличные деньги, от которых и местные не откажутся. Только вот незадача. Дядя Ровшан заработал и улетел на Родину, но на его место прибыл племянник. Местным не втиснуться уже в эту систему. Есть ли реальная угроза столкновения местных безработных и безработных мигрантов?

- Я оптимист, но от послекризисной жизни не жду ничего хорошего. Я заметил, что люди просто не понимают – все, прошлой жизни уже никогда не будет. Не будет столько рестораторов и прочей индустрии развлечений. Исчезнет огромное число рабочих мест. Кто-то просто разорится, кто-то оставит двух официантов вместо десяти...

Но в битву за рабочие места между местными и приезжими я не верю. У мигрантов есть такие минусы, как сложность их оформления, проверки по ним проходят. Если на одинаковых позициях окажутся местный и мигрант, по совокупности квалификации, добросовестности и зарплаты – возьмут местного. Но есть отрасли, где вроде и зарплата нормальная и место освободилось… но не придет на это место русский. «Западло» - наше слово, которые ни на один язык не перевести.

ДОСЬЕ КП

Вадим Коженов — глава Федерации мигрантов России - общественной организации, объединяющей представителей диаспор более 40 стран.

Задачи Федерации – адаптация мигрантов, оказание им поддержки, содействие госорганам в пресечении нелегальной миграции.

ТОЛЬКО ЦИФРА

Общая численность трудовых мигрантов в России по оценке МВД (там считают только тех, кто получил легально патент на трудовую деятельность) — 2,5 млн. человек. По оценкам независимых экспертов — мигрантов в России до последнего времени было 10 - 12 млн. После начала пандемии коронавируса их осталось около 7-8 млн. Остальные — уехали на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

МЕЖДУ ТЕМ

«На картошку» бросают студентов и заключенных, больше в селе работать некому

Оставшись без гастарбайтеров, наше сельское хозяйство столкнулось с жесточайшим дефицитом рабочих рук (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Карантин — хорошее время разобраться с миграцией

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Коронавирус и кризис обнулят многие рабочие места в России. Почему оставшиеся должны занимать чужие граждане, а не свои? (подробности)