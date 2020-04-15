"Самое откровенное фото Веры": Брежнева свела подписчиков с ума снимком в ванной

Самоизоляция Веры Брежневой из-за пандемии коронавируса проходит очень плодотворно. Она занимается творчеством, общается с поклонниками и демонстрирует результаты своей голодной диеты, публикуя откровенные фотографии.

Вера Брежнева на собственном примере показывает - никакой карантин не сможет испортить ее фигуру. Певица решила рассказать поклонникам о своей голодной диете.

"Для того, чтобы помогать своему организму, я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок, глютен, сахар и все молочные продукты. Получаются веганские дни", - поведала Брежнева.

В рационе красавицы остаются крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Певица практикует подобное голодание один-два раза в неделю. При этом она много пьет воду.

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В разгрузочные дни Вера ест, как и обычно, три раза в день. Однако старается максимально оградить себя от стресса. А вот ее спортивные тренировки проходят в обычном режиме. "Ничего не меняется. Просто облегченное питание", - заверила звезда.

В доказательство того, что такой режим питания идет ей на пользу, певица выложила откровенное фото в ванной. 38-летняя мама двоих детей позирует топлес, прикрыв грудь руками.

Поклонники никак не ожидали увидеть свою любимицу в столь пикантном образе. Они оставляют в адрес кумира сотни сообщений: "С ума сойти от такого фото", "Фигура хорошая", "Самое откровенное фото Веры", "Чуть телефон из рук не выпал, думала аккаунт взломали", "Ну очень красивое тело", "Красота какая", "Вера, вы прекрасны!".