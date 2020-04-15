"Самое откровенное фото Веры": Брежнева свела подписчиков с ума снимком в ванной
Самоизоляция Веры Брежневой из-за пандемии коронавируса проходит очень плодотворно. Она занимается творчеством, общается с поклонниками и демонстрирует результаты своей голодной диеты, публикуя откровенные фотографии.
Вера Брежнева на собственном примере показывает - никакой карантин не сможет испортить ее фигуру. Певица решила рассказать поклонникам о своей голодной диете.
"Для того, чтобы помогать своему организму, я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок, глютен, сахар и все молочные продукты. Получаются веганские дни", - поведала Брежнева.
В рационе красавицы остаются крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Певица практикует подобное голодание один-два раза в неделю. При этом она много пьет воду.
В разгрузочные дни Вера ест, как и обычно, три раза в день. Однако старается максимально оградить себя от стресса. А вот ее спортивные тренировки проходят в обычном режиме. "Ничего не меняется. Просто облегченное питание", - заверила звезда.
В доказательство того, что такой режим питания идет ей на пользу, певица выложила откровенное фото в ванной. 38-летняя мама двоих детей позирует топлес, прикрыв грудь руками.
Поклонники никак не ожидали увидеть свою любимицу в столь пикантном образе. Они оставляют в адрес кумира сотни сообщений: "С ума сойти от такого фото", "Фигура хорошая", "Самое откровенное фото Веры", "Чуть телефон из рук не выпал, думала аккаунт взломали", "Ну очень красивое тело", "Красота какая", "Вера, вы прекрасны!".
ИСТОЧНИК KP.RU
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