"Вера, ты увела мужа из семьи!": Брежнева пожалела жену Джигана и поплатилась за свои слова

Имена Оксаны Самойловой и рэпера Джиган который день у всех на слуху. После того, как в семье музыканта и модели разразился скандал, в результате которого певец угодил в рехаб, супруги оказались на грани развода. Поклонники днюют и ночуют в аккаунтах звездной четы. Они пишут слова поддержки в адрес пары и просят знаменитостей сохранить брак. Ободряющие комментарии оставляют и коллеги Джигана по шоу-бизнесу. Вот только звездные лайки многие посчитали попыткой пиара на чужой беде. В частности, хейтеры обрушили свой гнев на певицу Веру Брежневу.

Оксана Самойлова после известий о том, что рэпер Джиган находится в реабилитационной клинике, заставила понервничать поклонников. Сначала они терялись в догадках, что же происходит с моделью и четырьмя детьми. За все время Оксана дала единственный комментарий по поводу срыва мужа. "Я просто не хочу просыпаться в этом мире", - написала красавица, после чего буквально исчезла.

К радости подписчиков, многодетная мама нашла в себе силы выйти на связь. Она разместила фотографию, на которой позирует в окружении наследников. "Хорошо,что у меня есть мои дети", - подписала она трогательный снимок.

Одной из первых на пост откликнулась Вера Брежнева. "Сохраните себя, мысленная поддержка от всех нас", - написала 38-летняя певица.

Вот только мало кто оценил слова Веры. Поклонники заявили, что Брежнева недостойна раздавать подобные советы. Ее назвали разлучницей и припомнили, как артистка увела чужого мужа из семьи.

samoylovaoxana Хорошо, что у меня есть мои дети

"Тебе бы говорить. Что, уже забыла, как мужа из семьи увела?", "Не боишься бумеранга? Cпокойно спишь?", "А вы это тоже писали жене и детям своего теперешнего мужа, когда уводили его?", "Чья бы корова мычала! Сама мужика увела из семьи!", "Вера, это вам Оксана должна советовать. Вам бы поучиться у нее", "Вера, ты увела мужа из семьи! Ты знаешь, что такое поддержка?", - гневаются хейтеры.

Впрочем, Вера старается не отвечать завистникам. Так произошло и на этот раз.

Что касается Оксаны Самойловой, то, судя по ее комментарию, именно дети помогают ей пережить непростой период. После ряда неадекватных выходок ее муж попал в реабилитационный центр. Поговаривают, что в наркоклинику его отправила именно модель. Пользователи соцсети переживали, что Джиган мог избить Оксану. Ходили слухи, что агрессия со стороны певца коснулась и малолетних детей. Якобы, именно после того, как певец распустил руки, модель вызвала врачей, которые увезли благоверного в лечебницу.

В окружении пары не скрывают - ситуация с Джиганом очень серьезная. При этом появилась информация, что Самойлова готовит документы на развод и намерена в ближайшее время вернуться с детьми в Россию.

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