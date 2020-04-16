Второй день цифровых пропусков в Москве: метро пустое. Полиция дежурит, но коды не проверяет

15 апреля в Москве заработали цифровые пропуска. Они нужны для любых поездок по городу: на личном авто или общественном транспорте.

В первый день полиция с 6 часов утра устроила доскональные проверки. Код проверяли у всех, кто спускался в метро, из-за чего на многих станциях скопились очереди. Ни о какой социальной дистанции речи не шло — толкучка!

После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что систему проверки сделают автоматической. А к вечеру столичный Департамент транспорта объявил, что цифровые пропуска свяжут с проездными картами — «Тройка», «Стрелка», социальной. Инструкции для пассажиров обещали дать 16 апреля.

ВСТРЕЧА С КОНТРОЛЕРАМИ

Утром четверга корреспондент «КП» проехался по Москве, чтобы узнать, повторятся ли живые пробки.

Пустой город прекрасен. Это забытое чувство, когда не нужно уворачиваться от людских потоков, боясь, что на тебя кто-то чихнет.

Сначала решил прокатиться на трамвае по ВАО. Накануне вагоны и автобусы никто не контролировал на предмет цифровых пропусков. Дептранс объявил, что этим будут заниматься полицейские и контролеры.

На Преображенской площади в вагон зашли люди в черном — контролеры. В голове тут же страшные мысли: сейчас штраф выпишут! Хотя цифровой пропуск у меня есть. Но он для поездок на работу, а я катаюсь вообще в другую сторону…

Обошлось. В пустом трамвае на четверых контролеров ехали четыре пассажира. Проверили карты, попытались растолкать бродягу, который упрямо глядел в окно и избрал тактику игнорирования окружающей действительности. На том и кончили: цифровые коды не посмотрели. Но мы без претензий: накануне было объявлено, что проверки будут выборочными.

ГДЕ ВСЕ ЛЮДИ?

У турникетов метро Преображенская площадь двое сотрудников полиции. Сержанты неспешно беседуют меж собой, поглядывая сквозь редкую вереницу пассажиров. Пропуска не просят. В вестибюле "Сокольников" тоже спокойно — наряд стоит на привычном месте за турникетами и просто бдит за ситуацией.

Может быть, все очереди на соседней Красносельской? Но там настолько пусто, что кажется, сейчас не час пик, а воскресный вечер.

— Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома, — в 8:30 написала пресс-служба Дептранса.

Может, недоговаривают? Надо проверить Instagram. Но и там все спокойно: люди выкладывают кадры пустых вестибюлей метро, как будто это что-то уникальное.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ТОЛПЫ

Первое, что бросается в глаза возле станции метро «Ясенево», это отсутствие входных дверей. Вообще-то их снимают летом - в жару. А тут решили уже в апреле. Причина, что называется, на поверхности. Поменьше дверных ручек и прикосновений.

Без двадцати восемь утра к ближайшей остановке подкатывают автобусы, маршрутки, троллейбусы. И из них небольшими группками выходят пассажиры и спускаются в метро. Почти все в защитных масках. Одна женщина останавливается в переходе и с интересом рассматривает бижутерию за витриной павильона. Но тот закрыт. Мужчина лет сорока настойчиво запихивает сторублевую купюру в автомат с едой и напитками. Но устройство хоть и мигает всеми цветами радуги, деньги не берет. Мол, не время какао в метро распивать. Карантин! Однако от другой купюры не отказывается. И высыпав звонкую сдачу, принимается за работу.

Возле кассы четыре человека. Стоят примерно в метре друг от друга. Перед турникетами пустота. Хоть в футбол играй.

- А сегодня не будут проверять пропуска, - рассказал мне сотрудник безопасности метро Александр Якин. - Вчера да, была полиция на входе. Говорят, образовалась очередь. Точно не скажу, не мое дежурство было.

- Была очередь, была, - сообщила «КП» местная жительница Ольга Гончарова. - Но потом после обеда вход в метро был уже свободным. Видимо, поняли, что делают только хуже. А народ у нас бесстрашный. Стояли, рискуя заразиться. Хотя можно было бы выскочить на улицу. И вызвать такси, например.

А что, так и сделаем.

ТАКСИСТЫ БЕЗ ПРОПУСКА ЕХАТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Открываю мобильное приложение «Яндекса» и вбиваю адрес дома. До него метров пятьсот. Стоимость поездки - 130 рублей. Ок.

Через минуту подкатывает белый «хёндай солярис» с водителем по имени Виктор. Без маски, без перчаток. Салон прокуренный.

Но плюхаюсь на переднее сидение. И жду начала поездки.

- Пропуск! - заявил водила на полном серьезе.

Как помните, в «Королевстве кривых зеркал» бородатые стражники рычали: «Ключ! Ключ!»

И не помогало, если им отвечали: «Да я главнейший королевский министр!»

Но у меня ключ, то есть пропуск есть в наличии. Показываю скриншот с телефона. Таксист, особо не вникая, врубает первую скорость и трогается.

- А если я подделал этот пропуск? - спрашиваю я. - Вы проверить как-то можете?

- Нет, не можем... Если подделали, будете отвечать по закону.

Сурово.

- Возить пассажиров без пропуска нам запретили, - рассказали водитель. - Пришла целая инструкция. Я особо не вникал. Но сегодня уже двух пассажиров отказался везти без пропуска.

Смысл в том, что эти пассажиры вызывали машину через приложение. И если они, действительно, окажутся неоформленными, таксиста могут наказать. Вплоть до блокировки агрегаторами. Если бы клиент остановил машину рукой, вероятно, водитель повез бы его и без пропуска. Но тут тоже есть риск. ГИБДД останавливает сейчас желтые машины, как будто их медом намазали. И если в салоне сидит клиент, просит его предъявить пропуск.

- А как же вы без маски-то? - интересуюсь я. - Не боитесь заразиться?

- Кому написано на роду утонуть, тот не сгорит, - выдал водила и, остановившись возле подъезда, попросил поставить в приложении пятерку. Чтобы у него рейтинг рос и агрегатор подсовывал хороших клиентов. Ездящих на дальняк.

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