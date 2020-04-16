Отказали в ипотечных каникулах: кто виноват и что делать

Знакомая жалуется: фирма на грани закрытия, заказов нет. Официально никого не увольняют, но и зарплату не платят. Точнее, задерживают с начала апреля. У девушки никаких сбережений нет, а на носу — кредитный платеж за жилье. Пошла в банк просить ипотечные каникулы в связи с коронавирусом. Отказали — мол, нет оснований. Как так? Разбираем по пунктам.

1. Почему могут отказать?

Хотя везде говорят о кредитных каникулах по случаю коронавируса, их можно получить только в том случае, если выполняются одновременно несколько условий.

а) Доход за месяц, предшествовавший обращению за каникулами, оказался более чем на 30% ниже, чем среднемесячный доход за 2019 год.

б) Сумма кредита вписывается в определенные рамки. Для ипотеки этот потолок на днях увеличили: 4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн для Санкт- Петербурга и Дальневосточного округа, 2 млн — для всех остальных (было 1,5 млн).

в) У вас не должно быть уже действующих ипотечных каникул.

Это по закону, принятому 3 апреля 2020 года после обращения президента 25 марта в связи с пандемией. Обращаться за каникулами, по этому закону, до 30 сентября этого года можно по любым видам кредитов.

Тут есть ряд каверзных моментов. Если ваша фирма, как многие заведения сейчас, официально не закрылась, но фактически не работает — и зарплату вам как бы платят, но, как минимум, часть этих денег вы не видите по доброму соглашению с руководством, то и оснований требовать у банка каникул у вас как бы нет. Поскольку, по документам, у вас ничего не изменилось — работа есть, зарплата та же.

- Сам факт пандемии и введенные в связи с ней ограничения как повод просить у банка каникулы в законе не оговаривается, - поясняет адвокат Светлана Жмурко.

Предприятия малого и среднего бизнеса могут просить каникулы по кредитам, если их сфера деятельности входит в утвержденный правительством перечень секторов экономики, пострадавших от коронавируса. Но это предприятия — не граждане.

Некоторые банки предлагают собственные программы реструктуризации или отсрочек по кредиту для тех, кто заболел коронавирусом или оказался на карантине после контактов с такими заболевшими или же по возвращении из загранпоездки. Были рекомендации Центробанка не штрафовать за просрочку платежей таких бедолаг. Но рекомендации — не закон, банки могут их и не выполнять.

Есть и вариант Б. Никто не отменял прежний закон об ипотечных каникулах, который действует с прошлого года, для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Но чтобы им воспользоваться, ситуация должна быть действительно тяжелой: потеря работы (что надо подтвердить справкой с биржи труда), резкое падение дохода (тоже нужны официальные доказательства), получение инвалидности.

2. Как доказывать свои сложные обстоятельства?

- По апрельскому закону, доказательствами могут быть, например, справки о доходах — текущих и за 2019 год, документ, подтверждающий регистрацию в качестве безработного, листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее месяца, - разъясняет Светлана Жмурко.

Обратите внимание: справок о доходах у вас должно быть две — за последний месяц и в среднем за 2019 год. И из них должно вырисовываться, что доход у вас уже упал более чем на треть.

И по поводу бюллетеня. Если есть листок нетрудоспособности, выданный на две недели карантина, - этого мало, пусть за это время у вас все рухнуло. Ваши сложные обстоятельства с сопутствующим падением дохода должны продолжаться не менее месяца.

По апрельскому закону, каникулы можно просить, не принося подтверждающие документы тут же, - представить бумаги разрешается по завершении режима самоизоляции. Но специалисты не рекомендуют пользоваться этой поблажкой. Может получиться нехорошая ситуация. Вам вроде как уже предоставили каникулы, вы рассчитываете на отсрочку. А посмотрев потом ваши документы, банк объявляет, что что-то не так и каникулы аннулируются — и вам начисляются пени за просрочку платежей. И вот тогда у вас уже точно возникнет тяжелая жизненная ситуация.

3. Все справки есть, а банк отказывает — что делать?

- Жаловаться на его действия в Центробанк, - говорит наш эксперт.

Есть и альтернативный вариант — обратиться в суд. Но если вы сидите без денег, он вам вряд ли подойдет.

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