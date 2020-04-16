Экс-премьер Словакии: готовы принять снесённый памятник Коневу у себя
Как сообщил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский на онлайн-конференции Валдайского клуба, его страна готова принять памятник советскому маршалу Ивану Коневу, снесённый в соседней Чехии две недели назад:
— Напомню, что маршал Конев был командующим армией, которая должна была пройти через Карпаты в Восточную Словакию [в ходе освобождения Европы от нацизма в 1944-45 гг. — ред.]. Если чехи хотят снести памятник маршалу Коневу, мы хотели бы перенести его в Словакию. Тем самым он будет использоваться как памятник, а не просто как музейный экспонат, — заявил 76-летний политик.
По словам Черногурского, такие монументы являются «точкой сборки» (как в переносном, так и в прямом смысле) для людей, которые признают российский вклад в освобождение Восточной Европы от нацизма. И снос памятника Коневу (наряду с другими аналогичными случаями в сопредельных странах) является «попыткой борьбы за изменение геополитических итогов Второй мировой войны».
Напомним, Ян Чарногурский был премьер-министром Словаки в самый тяжёлый период после падения железного занавеса — в 1991-92 годах. Валдайский клуб, на чьей онлайн-конференции он выступил в качестве эксперта, является авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов международной безопасности в новом многополярном мире.
Как писала «КП», памятник освободителю Праги, маршалу Ивану Коневу, был снесён 3 апреля. Один из инициаторов, староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, сопроводил этот акт вандализма циничным комментарием: «У него [в пандемию коронавируса] не было маски — а правила едины для всех».
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
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ИСТОЧНИК KP.RU