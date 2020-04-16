Путин ввел «антикризисную ипотеку»

Обещание не бросить строительную сферу на произвол судьбы от оглашения конкретных мер поддержки на совещании у президента отделяло всего сорок минут.

- От эффективной работы строительного комплекса зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны, - начал очередную встречу по поддержке ключевых отраслей Владимир Путин. - Стройка – отрасль, замыкающая на себя большое количество предприятий. Мы обязательно поддержим строительный комплекс. На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

Президент обратился к руководителям регионов, потребовав находить компромисс между борьбой с коронавирусом и работой строительных организаций.

- Прошу принимать гибкие решения, находить баланс, - заявил он. - Не тормозить стройку, не замораживать объекты.

Путин дал высказаться всем «собравшимся» на виртуальное совещание: руководителям крупнейших строительных компаний, профильным министрам и вице-премьерам. После чего сразу перешел к объявлению мер поддержки, главной из которых была восстановление спроса на жилье.

- Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия, - заявил Путин. - Можно будет взять ипотеку под 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Вся, что выше, будет субсидироваться государством. Льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года.

По предварительным оценкам, на реализацию этой программы в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей.

Президент предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и предоставить государственные гарантии в сумме 50 миллиардов рублей корпорации "Дом РФ". Кроме того строители тоже получат деньги на работу по льготным ставкам.

- Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли, - сказал Путин. - Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку. Еще одно условие, а точнее обязательство. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773596" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.

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