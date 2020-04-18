2020-04-18T17:23:01+03:00
Звезды

Ксения Собчак — о свадьбе с Константином Богомоловым и катафалке: «Это постирония над смертью, обрядностью»

В инстаграме Максим Галкин вступился за Настю Ивлееву — и тут началось
Константин ГЛЫБА
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Анастасия Ивлеева вслед за Ольгой Бузовой искупалась в ванне с лапшойАнастасия Ивлеева вслед за Ольгой Бузовой искупалась в ванне с лапшойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звездам скучно без поклонников. Звезды воют без внимания. Звезды живут не творчеством, а отдачей от него — в виде комплиментов от зрителей, слушателей, читателей. На худой конец, премиями. И когда возникает дефицит этого наркотика, звезды сами организуют себе инъекции. Так уж устроена творческая среда. «КП» представляет комедию в четырех действиях.

Действие 1. Особняк на Рублевке. На веранде Ксения Анатольевна. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая, скамьи, стулья; на одной из скамей лежит гитара и макбук эйр. Недалеко от стола качели. На диване дремлет Константин Юрьевич с айфоном на груди. На столе — два пустых бокала и наполовину полная бутылка красного сухого. Третий час дня. Пасмурно.

Не в силах сдерживаться в условиях самоизоляции, Ксения Собчак наехала на молодых звезд, что у себя в блогах резвятся. Бывшая телеведущая «Дома-2» узрела скорпионов в душе юнцов. Мол, пляшут грязно и в доширака ванных плещутся бесстыдно. Не желая облегчить печаль слезами, Ксения выместила гнев в инстаграме. Чтоб лайков больше подсобрать.

- Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине, - призналась Ксения Анатольевна. - Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже - сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики.

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Я прям иногда развидеть хочу то,что происходит с некоторыми гражданами на карантине
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Действие 2. Деревня Грязь. Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. У окна большой стол с приходо-расходными книгами и бумагами всякого рода, шкаф, весы. Стол поменьше для Гарри; на этом столе принадлежности для рисования, краски; возле папка. Клетка со скворцом. На стене карта Африки, портрет Михаила Задорнова, на полу - глобус. Громадный диван, обитый клеенкой. Налево — дверь, ведущая в покои Аллы Борисовны; направо — дверь в сени; подле правой двери положен половик, чтобы не нагрязнила прислуга. Апрельский вечер. Тишина.

Если б у Максима было три уха, он бы слышал всеми. Ни один заяц в деревне Грязь не проскочит мимо наблюдательного пародиста, что говорить про инстаграм. Наткнувшись на пост Ксении Анатольевны, он вспомнил Новый год, что Настя в гостиной у Пугачевых-Галкиных проводила. Тут страстно осерчал Максим. Сердце телеведущего переполнилось негодованием. Взрыв тоски сменился жаждой мести.

Комментарий Галкина с цитатой из комедии «Тот самый Мюнхгаузен»

Комментарий Галкина с цитатой из комедии «Тот самый Мюнхгаузен»

- Да ладно тебе! - едва не расплескав интеллигентность, в порыве написал он. - Живут люди легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь. Сделай что-нибудь другое, более интеллектуальное, покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо — это еще не признак ума.

Комментарий Галкина с цитатой из комедии «Тот самый Мюнхгаузен» собрал более 12,5 тысяч лайков.

Действие 3. Гостиная в доме Собчак. За колоннами виден большой зал. Три двери — прямо, направо и налево. Ксения и Константин. Она смотрит в айфон, он чистит зубы с томиком Ницше в руках. На улице слышно, как стучит сторож. В доме горят свечи. Ночь.

Неловкое молчание.

Прочитав выпад Максима, Ксения силилась стереть в мозгу написанное горе. Страна, что долго страждет по рукой проклятой вируса, застыла в ожидании ответа. Намек на свадьбу с гробом коршуна внутри Собчак встревожил. И в сердце неизбежное заклокотало: «Начав со зла, закончить злом должны мы». Ответ набрался сам собою — дерзкий, чтобы в сердце. И без склонений Примадонны тут не обошлось. И Нюше на орехи перепало.

- Сложно объяснить разницу между постмодернистскими шутками и конкурсами электрошокером (такой проводила в прямом эфире инстаграм-трансляции Настя Ивлеева с Региной Тодоренко — Авт.), если ее не чувствуешь. Это дано в ощущениях. Для кого-то это постирония над (постирония — уже насмешка, то есть НАД чем бы то ни было ее быть не может — Авт.) смертью, обрядностью и условностью этих обрядов, и игра с надписью «пока смерть не разлучит нас», а для кого-то просто катафалк. Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной «Нюшей» тоже нет особой разницы — обе певицы, а чо такого? Обе поют же!

Прочитав выпад Максима, Ксения силилась стереть в мозгу написанное горе

Прочитав выпад Максима, Ксения силилась стереть в мозгу написанное горе

Действие 4. Столовая в загородном особняке Насти и Алексея Узенюк (рэпер Элджей). Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в комнату Насти. Из подвала звучит тяжелый гул рэпчины. Рассвет. Уже середина апреля, за окном — снег. Окна в комнате закрыты.

Намеки Ксении заметно жирными случились. И даже если Насти Ивлеевой (Узенюк), Егора Крида, Ольги Бузовой, Регины Тодоренко в письме не указала теледива, все поняли, в чей огород булыжник полетел. Ведь именно они дуризмом промышляли. Однако начинать войну на ровном месте Настя не спешила. В виске другая мысль стучала: «За зло нас часто хвалят, а доброе считают опаснейшим безумием». Лилейнолицая отринула порыв квитаться, накинула овечью шкуру и включила инстаграм.

nastyaivleevanastyaivleeva
эххх жалко на фото не влез мой арбалет :( но, зато у меня 5,8 млн. чудесных людей! Юхххху! по такому поводу решила надеть платье и сиськи! Люблю!
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- Когда мы начинали все это, - ответила во время прямой трансляции Ивлеева. - Мы рассчитывали на то, что разные люди могут включить телефоны и увидеть, как артисты занимаются абсолютной *** (фигней). Сейчас, когда все сидят на самоизоляции, такого контента стало очень много. Даже неприлично много. Поэтому добрые шутки, с которыми мы изначально хотели заходить, не всегда остаются такими. Порой все переходит в грязюку (возможно, намек на деревню Грязь — Авт.) и неадекватные действия. Огромное количество моралистов наблюдают за эфирами, и все сложнее в них реализовываться. Я решила, что больше не буду этим заниматься. Но мы не прощаемся. Прямые эфиры в других форматах будут существовать!

Занавес.

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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