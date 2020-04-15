Молодой муж больной Надежды Бабкиной поделился откровением

Надежда Бабкина по-прежнему находится в реанимации в частной клинике. Певица вышла из комы, но 70-летняя артистка в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам. Официальный диагноз, который поставили врачи, - "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом".

Родные, друзья, коллеги и поклонники пристально следят за новостями о состоянии Надежды Бабкиной. Она лежит в отдельном боксе, куда никто, кроме медиков, пропасть не может.

Тяжело переносит разлуку с любимой ее молодой муж Евгений Гор. Когда информация о тяжелом состоянии певицы просочилась в прессу, мужчина, оберегая жену от пристального внимания папарацци и ушлых репортеров, опроверг факт ее госпитализации. Он назвал эту новость "абсолютным фейком". Мужчина заверил, что Бабкина сидит дома, занимается хозяйством.

evgeni_gor Так много философии в эти дни...

Теперь, когда вся страна узнала о болезни артистки, Евгений не находит себе места. Он крайне редко ведет блог. Но в эти непростые дни поделился с поклонниками откровением. Он опубликовал фото свечи и оставил проникновенное сообщение.

"Так много философии в эти дни. Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны. Это прекрасно! Мне, лично, вообще, везет с людьми. Со многими далекими становлюсь гораздо ближе! Мои друзья - бесконечная энергия счастья", - написал Гор.

Он признался близким людям в любви. "Вы настоящие, прекрасные люди, которые несут нелегкое бремя постоянного саморазвития и ответственности за близких... Настоящие пассионарии! И пусть пламя ваших сердец горит сотню лет, а, если изобретут таблетку бессмертия, то вечно. Ну, или, хотя бы, пока не надоест", - заявил 39-летний артист.

Подписчики, как могут, поддерживаю молодого мужа Бабкиной. Люди сопереживают ему и оставляют в адрес мужчины и его избранницы много теплых слов с пожеланиями сил и здоровья.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в одну из частных клиник Москвы с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. На днях стало известно, что знаменитость вывели из медикаментозного сна. Со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких. У звезды поражено 60% легких.