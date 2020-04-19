"Деньги закончились": больная Татьяна Буланова осталась без средств к существованию

Татьяна Буланова больше недели находится в институте кардиологии в Санкт-Петербурге. Изначально 51-летняя артистка попала в реанимацию с подозрением на инсульт, однако позже ее перевели в отдельную палату. Настроение у звезды, мягко скажем, не очень . Буквально за два дня до экстренной госпитализации певица призналась, что она на грани.

Татьяна Буланова идет на поправку. С ней каждый день переписывается подруга Наталья Гулькина. "Она говорит что да, инсульт, но все обошлось. Никогда в жизни она мне ни на что не жаловалась, мы с ней обычно только мужчин обсуждаем, уж точно не здоровье", - рассказала бывшая солистка группы "Мираж".

В окружении Булановой не скрывают - певице повезло, она вовремя обратилась к врачам. По их словам, у Татьяны начала неметь рука, но МРТ показало, что все гораздо серьезнее. Знаменитость экстренно госпитализировали.

Сейчас Булановой гораздо лучше, но ее сильно тревожит денежный вопрос. Дело в том, что за несколько дней до госпитализации вокалистка разоткровенничалась о проблемах.

"Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный...", - сообщила звезда.

По ее словам, самая большая проблема сейчас в том, что нужно найти средства на существование. "Это самое важное. В первую очередь здоровье, а потом это. Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - рассказала она в эфире программы "Ты не поверишь!".

Исполнительница хитов о тяжкой женской доле боится, что не сможет выплачивать ипотеку. Кредит певица брала на еще одну квартиру в Санкт-Петербурге. Она покупала элитную недвижимость сыновьям - 27-летнему Александру или 13-летнему Никите.

К слову, пока Буланова лежит в больнице, ее старший наследник присматривает за младшим братом. С недавних пор Саша сидит без работы. Он трудился баристой в кофейне.