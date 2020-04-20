2020-04-20T21:31:22+03:00
Звезды

«Надежду Бабкину выпишут через две-три недели» - сообщил Александр Васильев

Поклонники королевы народной песни страшно переживают за ее здоровье
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Александр Васильев и Надежда Бабкина.Александр Васильев и Надежда Бабкина.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

1 апреля Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она оказалась в реанимации с тяжелой двусторонней пневмонией. Сейчас певица остается в инфекционном боксе, хотя, как и у многих, у нее COVID-19 вроде бы не подтвердился, но клиническая картина очень похожа на коронавирусную.

Врачам даже пришлось ввести Надежду Георгиевну в искусственную кому. Эта радикальная мера понадобилась, чтобы помочь ее организму бороться с болезнью. Как сообщаются СМИ, ей сделали трахеостомию. Потом из комы ее вывели.

Родные Надежды Георгиевны хранят молчание и не сообщают о ее самочувствии, поэтому урывочные сведения удается получать только от ее друзей. Ее соведущий по «Модному приговору» Александр Васильев рассказал, что по его информации, певицу выпишут из больницы не раньше, чем через две-три недели.

Васильев тоже попал в больницу с двусторонней вирусной пневмонией. Он считает, вирусом его «наградила» Надежда Бабкина на записи передачи. Но свою любимую подругу и соведущую он ни в чем не обвиняет.

- Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею (19 марта Бабкиной исполнилось 70 лет- Ред.) она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни, - рассказал Васильев нам в интервью.

Александр Васильев уже идет на поправку, и очень благодарен врачам за то, что спасли ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Растет в неполноценной семье, любит наряжаться и танцевать: что известно о Ларе Узерли — точной копии знаменитой матери
У прекрасной дочери актрисы Мерьем Узерли нет никаких шансов вырасти обычной заурядной, а тем более недолюбленной, ведь ее окружают очень талантливые и любящие родственники — мама, тетя, дедушка и бабушка
Новости 24
Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
Нефть марки WTI опустилась до отрицательного значения
Доктор Мясников сообщил, что заразился коронавирусом
Мишустин разрешил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
Роспотребнадзор: В начале мая или раньше ожидается пик заболеваемости коронавирусом в России
Цена нефти марки WTI достигла $0
Диснейленд опустел из-за пандемии коронавируса
В Италии число заражённых снизилось впервые с начала эпидемии
Глава Минздрава ожидает, что к лету в России улучшится ситуация с коронавирусом
В Сети появилось видео сближения российского Су-35 с американским самолётом над Средиземным морем
Путин созвонился с Мадуро
В Москве спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу
27% россиян в марте запаслись продуктами из-за коронавируса