Ленину надели вместо котелка кепку, чтобы сделать самым человечным из людей

Почти 70 лет Ленина рисовали только светлыми красками, с приходом перестройки - начали рисовать в основном только черной. Каким же в итоге творец революции выглядит в день своего 150-летия? И главное - каким был на самом деле? «КП» попыталась разобраться вместе с писателем и историком Александром МЯСНИКОВЫМ.

НАД КУЛЬТОМ ИЛЬИЧА РАБОТАЛИ ВСЕ

- Трудно найти в истории человека, чьи деяния вызвали бы столь противоречивые чувства, как Ленин. Почему так?

- Потому, что это самый мифологизированный образ. Причем на ниве мифотворчества активно поработали и его сторонники, и его противники. То есть те, кто продвигал лозунг певца революции Маяковского «Ленин и теперь живее всех живых», и те, кто принимал слова главного антибольшевика Уинстона Черчилля. Он писал: «Величайшим несчастьем русских было рождение Ленина, их следующим несчастьем стала его смерть».

- В чем причина существования таких полюсов?

- Как бы это кому-то нравилось или не нравилось, причина в масштабе личности Ленина.

- Как создавался ленинский культ?

- Над созданием всем знакомого образа работало огромное количество людей - от целого Института Маркса, Энгельса, Ленина до отдела пропаганды ЦК КПСС. Почти на каждом памятнике Ленин изображен с неизменным атрибутом - кепкой. Хотя этот невысокий лысый рыжеватый человечек, слепленный крепким и чуть ли не могучим античным героем, до революции носил… котелок. Из него создавали образ доброго дедушки Ленина, а он был жестким и бескомпромиссным человеком, считавшим, что ради идеи можно идти на все.

- А если удалось бы очистить его образ от мифов, что бы все увидели?

- Историческая правда в том, что Ленин умел использовать возможности и обстоятельства к своей выгоде. Но прежде всего он умел разглядеть эту выгоду. И это качество у него проявлялось с детства. Известно, что уже в первых классах Володя обладал несвойственным возрасту умением оценивать, чем стоит заниматься, что пригодится, и бросал «ненужные и пустые» занятия. Сначала он перестал учиться музыке, затем забросил рисование, хотя считалось, что были у него и замечательные художественные способности. То есть уже тогда высчитывал, что пригодится в жизни.

ОН ПРОСТО ПРИКРЫВАЛСЯ МАРКСОМ

- Некоторые говорят, что Ленину просто повезло - оказался в нужное время в нужном месте.

- Учредительное собрание, в разгоне которого его обвиняют - и, надо сказать, справедливо, - было обречено с самого начала. Оно рассыпалось бы само, но именно Ленин, воспользовавшись моментом, разогнал его, захватил власть и установил диктатуру.

Благодаря своему удивительному чутью он постоянно подгонял концепцию пролетарской революции под обстоятельства. Даже Маркс ему был нужен скорее для прикрытия. По сути, он никогда и не был настоящим марксистом. Мало того, совсем не с марксизма началось его увлечение революцией. С юных лет Ленин пребывал под сильным влиянием народников и высоко ценил террор. И эта тяга у него осталась навсегда. К красному террору он в итоге и пришел.

- Но официальная мифология сделала его очень сентиментальным, обычно, например, вспоминают, как Ильич расчувствовался над «Аппассионатой».

- В политике Ленин никогда не допускал сантиментов и ненавидел их проявление. Пример - история Владимира Ардашева, двоюродного брата Ленина. С ним он проводил летние каникулы. Семейство Ардашевых посещало Ульяновых и в эмиграции. Но летом 1918-го большевики расстреляли Ардашева как «буржуя», так как он имел несчастье быть адвокатом. Известие об этом не очень расстроило Ленина. Кузен Ардашев был по другую сторону баррикад. Политика оказалась важнее родственных связей.

Одна из трёх «революционных муз» Ленина: курсистка Якубова, не поехавшая за ним в ссылку.Фото: ru.wikipedia.org

«УМНЫЙ» БРАК С КРУПСКОЙ

- Ленина часто называют русофобом, ненавистником России. Это так?

- Ленин не был русофобом. На самом деле Ленин всегда считал себя русским, хотя и не придавал большого значения национальным различиям.

- Личную жизнь Ильича тоже мифологизировали? Нам известна пара пламенных большевиков - Ленин и Крупская. Это образ или образец?

Одна из трёх «революционных муз» Ленина: ставшая женой практичная соратница Крупская.Фото: ru.wikipedia.org

- Личная жизнь и подлинная биография Ильича были в советские годы во многом табуированы. Герой должен был оставаться героем. Страстный роман у Владимира Ульянова был не с Надеждой Крупской, а с Аполлинарией Якубовой, убежденной революционеркой, подругой его старшей сестры Ольги по Высшим женским курсам в Петербурге. Но в ссылку в Шушенское к нему приехала не Якубова, а другая его знакомая - Крупская. Приехала, кстати с мамой. И эта мама до конца своих дней будет с дочкой и ее мужем в качестве горничной, поварихи, то есть обслуги. Так вот Крупская сама добилась разрешения посетить Ульянова в Шушенском на правах невесты. Там, в ссылке, Ульянов с Крупской и поженились. Они не скрывали, что воспринимали брак как сотрудничество ради дела революции. Вообще традиционное понимание брака подразумевало слишком много неприятных для революционера вещей: традиционные семейные ценности, религию, дом... Русские марксисты этого не любили. По определению Крупской, они были «умнее».

Одна из трёх «революционных муз» Ленина: француженка Арманд. Фото: Российский государственный архив социально-политической истории.

НЕ МОГ ОТОРВАТЬ ГЛАЗ ОТ ФРАНЦУЖЕНКИ

- В 1910 году в Париже 30-летний Ульянов познакомился с Инессой Арманд. Познакомился и влюбился. Инессе было тогда 36, она занималась марксистской работой и уже была матерью пятерых детей и вдовой. Судя по архивным фото, Арманд была очень красива. Они сблизились, когда Инесса помогала Ленину с переводами. И писала ему, что «очень сильно любила». Ответных писем Ленина к Инессе тех лет не сохранилось: в 1914 году он попросил ее вернуть его письма, очевидно, чтобы уничтожить их.

Французский марксист Шарль Рапопорт был свидетелем разговора Владимира и Инессы в парижском кафе. Он писал: «Ленин не мог оторвать своих горящих монгольских глаз от этой маленькой француженки».

Ленин всегда стремился к тому, чтобы Инесса жила рядом. Так было в Париже, потом в Швейцарии. А потом и в Москве. В 1920 году Инесса вернулась в Москву из поездки во Францию по линии Красного Креста и тяжело заболела. Ленин отправил ее в лучший санаторий в Кисловодск. Но на Кавказе свирепствовала холера. Арманд заразилась и умерла. Ее смерть, по мнению многих, ускорила конец самого Ленина. На похоронах Крупская поддерживала его под руку. Столь глубокое горе Ленина произвело неизгладимое впечатление на его соратников. Все отмечали, что после смерти Инессы Ильич переменился.

- Но в могилу Ленина все же свела не роковая любовь.

- Конечно, нет. Было и покушение, был и инсульт, и паралич. Все было. Не было только отравления ядовитыми грибами, которые якобы преподнес ему Сталин. Об этом писал Троцкий. Все-таки не зря сам Ленин еще при жизни называл Троцкого Иудушкой и политической проституткой.

Даже главе Советского государства требовался пропуск в Кремль (публикуется впервые с согласия авторов архивного фотоальбома «Ленин»). Номер 500 говорит о том, что Ленин шел просто в общем рутинном списке на пропуска.

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ИМПЕРИЮ

- Так кем же был человек с псевдонимом Ленин?

- Хотя и пламенным революционером, как любили писать раньше, но все-таки человеком. Кстати, о псевдонимах. За всю жизнь у Ульянова было 150 разных псевдонимов, причем до прихода к власти чаще всего он подписывался как Ильин. Впервые псевдоним Н. Ленин появился в 1901 году, когда вышла его брошюра «Что делать?».

Сегодня, как бы кто к Ленину ни относился, мы должны признать, что с ним связаны грандиозные перемены в жизни страны. Яркие и трагические. Все дело в том, что вместе с той самой злополучной декоративной кепкой, он принес в жизнь страны ощущение двойственности и некие свои идеалы, перед которыми жизнь человеческая - ничто.

А кто для вас Ленин?.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Писатель Александр Проханов: Если бы Ленин не свершил революцию, Гитлер потом разбил бы осколки России

Литератор поделился своим взглядом на личность воздя мирового пролетариата (подробности)

Интервью с Лениным: Владимир Ильич, цены на нефть рухнули. Что делать?

Как ответил бы Ильич, если бы мы сейчас брали у него интервью про кризис, Украину, коррупцию и секс

22 апреля - 150 лет со дня рождения великого революционера и основателя СССР Владимира Ленина. И вот какая мечта любого нормального журналиста? Поговорить с тем, кто вершил историю, пусть через кровь и тысячи загубленных жизней. (подробности)

«После Ленина нельзя играть Деточкина!..»

В день 150-летия вождя вспоминаем самые необычные его воплощения на киноэкране

Советская кинолениниана - тема для отдельной книги. Немногие, правда, возьмутся ее писать (или, если на то пошло, читать). Обилие житийных, верных канону фильмов о Ленине, скажем так, несколько утомило зрителей, живших в СССР. А молодежь фигура вождя в старых (и по большей части очень скучных) картинах не очень-то и интересует. (подробности)

Леонид Млечин про Ленина: Люди с такой дьявольской целеустремленностью рождаются раз в тысячелетие

- Кто для вас Ленин?

- Человек, который всю жизнь посвятил одной цели – взять власть и построить коммунизм. И ни о чем другом не думал.

Однажды до революции русские эмигранты оказались в необыкновенном местечке. «Какая красота!» - вздохнули все вокруг, а Ленин сказал: «Как нам гадят меньшевики!» Он маниакально был захвачен своими идеями... (подробности)

Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!

- Виктор Иванович! А вообще, каково это - стать вдруг Лениным? Вы же в кино были Владимиром Ильичом аж дважды!

- В кино дважды, да. Первый фильм - «Комедия строгого режима» (1992 года, режиссеры Владимир Студенников и Михаил Григорьев – А.Г.). Но там даже не артист Сухоруков сыграл Ленина. Там роль Ленина - к его столетию - исполнил в колонии строгого режима заключенный Зуев, которого сыграл артист Сухоруков. (подробности)