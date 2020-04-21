Светлана Светличная получила новый удар после предательства внучки

Светлана Светличная в одночасье прославилась после выхода на экраны культового фильма "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Исполнительницу роли сексуальной соблазнительницы называли одной из самых красивых актрис. Ее фото помещали на календари и открытки. Однако в последнее время имя звезды все чаще фигурирует в скандальной хронике. Не так давно актриса накинулась на внучку Машу с ужасными обвинениями в предательстве. И вот теперь новая беда - у артистки пропали 600 тысяч рублей.

Светлана Светличная обвинила светских хроникеров в краже крупной суммы и банковской карты. По словам актрисы, она в шоке.

Не так давно артистка согласилась дать интервью одной из развлекательных телепрограмм и рассказать о своих непростых отношениях с внучкой, которая не отдает ей деньги, взятые в долг. Ушлые репортеры приехали к ней домой. "Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома", - цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Как сказала знаменитость, позже она обнаружила пропажу денег. "У меня было 800 тысяч рублей в кошельке. А теперь там осталось 200. Он взял их себе. Я не боюсь сказать об этом. Кроме денег пропала еще и банковская карта. В полицию никогда не обращалась. Сейчас хочу выйти на их начальство и все рассказать", - гневается 79-летняя Светличная.

Стоит отметить, что в конце марта звезда призналась, что ей очень плохо из-за предательства любимой внучки Маши. Актриса сообщила, что девушка подбросила в ее квартиру ртуть. Как считает знаменитость, родственники хотят сжить ее со свету, чтобы завладеть ее жилплощадью. "Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться", - рассказала пенсионерка.

Она отметила, что внучка уже завладела одной из ее квартир. "Хочу, чтобы люди знали. Маша Ивашова и моя невестка - страшные люди. Они просто негодяи", - в сердцах воскликнула артистка.

Светличная также пожаловалась, что внучка не отдает ей полтора миллиона рублей. Около двух лет назад Маша попросила у нее деньги в долг. Супруг девушки решил открыть ресторан на Чистых прудах. Деньги родственники планировали отдать через несколько месяцев. Однако никто ничего ей не вернул. "Я сказала Маше, что так нельзя себя вести. Она мне говорит: «Бабушка, мы обязательно все отдадим». Я сейчас пью лекарства, потому что сердце из груди выскакивает. Они ведут себя ужасно. Я Маше сказала: «Если меня пригласят на телевидение, то я обязательно пойду. Я эти деньги честно заработала", - отметила Светличная.