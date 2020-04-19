2020-04-19T19:43:38+03:00
Звезды

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Семья актрисы отметила Светлое Христово Воскресение в элитном поселке в Подмосковье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видеоПразднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видеоФото: Мила СТРИЖ
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Миллионы россиян 19 апреля празднуют самый главный праздник православных христиан Пасху. Семья Анастасии Заворотнюк не стала исключением. Дочь актрисы Анна разместила в блоге трогательные кадры из дома мамы в Подмосковье.

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино. Анна сняла на видео, как ее семья подготовилась к Светлому Христову Воскресению. Девушка показала огромный стол в гостиной. В кадр попали аппетитные куличи и крашеные яйца.

Буквально на секунду мелькнул и детский стульчик для кормления малышки Милы. Младшей дочке Анастасии в октябре 2020 года исполнится два года. Из-за болезни мамы девочкой сейчас занимается бабушка Валентина Борисовна, так как отец девочки Петр Чернышев все время находится рядом с Анастасией.

Трогательное видео празднования Пасхи из дома Анастасии Заворотнюк.

В конце 2019 года фигурист во время премьеры ледового шоу в Москве показал публике подросшую наследницу. Он трогательно целовал малышку и что-то шептал ей на ушко, в то время как восторженные зрители рукоплескали папе и дочке.

Кстати, на днях появились новости о том, что "прекрасной няне" стало лучше. Пройдя реабилитацию в подмосковной клинике, Заворотнюк возобновила курс химиотерапии. Возят ее и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма Анастасии это было невозможно.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родня подтвердила, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Близкие Насти не раз говорили, что сосредоточены на своей главной цели - помочь ей встать на ноги.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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