2020-04-21T14:38:02+03:00
Звезды

"Насте очень повезло": Ольга Прокофьева раскрыла секрет исцеления Заворотнюк

Актрисы вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Заворотнюк возобновила курс химиотерапииЗаворотнюк возобновила курс химиотерапииФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В последнее время в прессе все чаще стали появляться оптимистичные новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Говорят, звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало гораздо лучше. Мол, ей даже возобновили химиотерапию. А на днях о своей коллеге высказалась Ольга Прокофьева.

Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Прокофьева запомнилась телезрителям по роли Жанны Аркадьевны, влюбленной в бизнесмена Максима Шаталина и ненавидящей няню Вику, роль которой исполнила Заворотнюк.

Ольга появилась в студии программы "Судьба человека", чтобы поддержать своего товарища по ситкому Бориса Смолкина. Он в фильме исполнил роль дворецкого Константина.

Во время беседы ведущий программы Борис Корчевников заметил, что сразу несколько актеров, которые сыграли в сериале, уже ушли из жизни. Так, Любовь Полищук умерла в 2006 году, а Александра Назарова - в августе 2019 года. Полищук снималась в последних сериях будучи тяжело больной. Актриса запомнилась зрителям по роли экранной мамы няни Вики. "Она лежала на диване в гримерке, лежали тапочки, и вот она… Вставала в кадр и работала, уже будучи тяжело больной", - рассказали актеры.

Корчевников также подчеркнул, что сейчас многие переживают за актрису и главную звезду сериала Анастасию Заворотнюк. Не секрет, что она проходит лечение от тяжелого заболевания.

"Я могу сказать только одно. Насте очень повезло. У нее крепкая, большая и очень любящая ее семья, поэтому все будет хорошо", - озвучила Прокофьева секрет исцеления коллеги.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родня подтвердила, что артистка действительно болеет.

На днях появились новости о том, что "прекрасной няне" стало лучше. Пройдя реабилитацию в подмосковной клинике, Заворотнюк возобновила курс химиотерапии. Возят ее и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма Анастасии это было невозможно.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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