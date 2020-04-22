2020-04-22T17:43:43+03:00
Звезды

Первый звонок Надежды Бабкиной: артистка из больницы вышла на связь с сыном

Представитель звезды ответил на слухи о том, что она общается только жестами
Алена МАРТЫНОВА
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Надежда Бабкина.Надежда Бабкина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Все три недели, что королева русской песни борется с двусторонней пневмонией, ее родные и близкие молчат о состоянии певицы. Информация на сайте театра "Русская песня", которым руководит Надежда Бабкина, не обновлялась с 7 апреля, а ее молодой муж Евгений Гор выходил на связь с поклонниками лишь однажды, на прошлой неделе.

- С тех пор информация не изменилась, - сухо сообщил в среду, 22 апреля, сайту kp.ru пресс-атташе Бабкиной Александр Велор. - Обо всех новостях мы расскажем, как только они появятся.

- Вы же знаете, Надежда Георгиевна такой человек... Оно сама обо всем расскажет, как только захочет. Все-таки лечение - дело индивидуальное, - также ушел от ответа экс-коллега певицы, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Между тем, ни сын, ни супруг артистки с прессой не общаются. Зато анонимные источники делятся со СМИ подробностями: знаменитой пациентке намного лучше, но, мол, говорить она все еще не может - реакция заторможенная, депрессия, общается жестами.

Однако, исполнительный директор театра "Русская песня" опроверг эти сообщения.

- Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку - сыну, все хорошо, - рассказал Антон Собянин сайту РИА Новости.

Напомним, артистка находится в больнице с 1 апреля. Поначалу Бабкина была настолько слаба, что врачам пришлось погрузить ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, с прошлой недели Надежда Георгиевна находится в сознании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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