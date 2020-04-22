Вопрос о Ленине

Если бы СССР дожил до 2020 года (ну вдруг), 22 апреля был бы совсем не рядовой день. Флаги по городу, праздничные концерты, отчеты от достижениях, новые памятники, мемориалы, музеи... Операторы телефонной связи запустили бы «тариф ленинский», автоконцерны модельный ряд «Ильич», дизайнеры ввели бы в моду новые коллекции кепок, Дима Билан спел про юность Володьки, а Ольга Бузова примерила бы лысину вождя в соцсетях...

Медали, ордена, премии... 150 лет основателю, вождю, и прочая, прочая, прочая...

Нет всего этого вокруг. Так проходит земная слава. Ленин превратился в скучный портрет из учебников. Кто-то вяло доказывает, что он «осчастливил человечество». Кто-то дежурно вдалбливает про кровавого тирана. Церковь лишний раз сравнит его с антихристом. Недобитые революционные романтики с Христом... Все это было миллион раз. И миллион раз будет. И каждое новое упоминание Ленина снова и снова пройдется по и без того лакированной поверхности.

Хочется взбрыкнуть. Я все-таки из поколения, для которого Ленин был... нет, не живым. Он был важной частью цивилизации. Не так, как солнце или вода, но как государство или школа. Он везде. В портретах, в памятниках, в названиях предприятий, в анекдотах про «Запах Ильича» и «старика Крупского»... В научных статьях, в предисловиях детских книг, в телепередачах и в кино, конечно... О нем и не забудешь, но он и общее место. Он с тобой на октябрятской звездочке. Книжка о его жизни - стандартный подарок на день рождения в школе. Раз в пять лет на очередной юбилей - торжества, отчеты, переименования, памятные монеты...

Все кончилось очень быстро. Ленину повезло, сначала дружно разоблачали Сталина и пакт Молотова-Риббентропа. По Ленину проходились по касательной, но потом пошел бурный поток черносотенной литературы, где на обложках с губ Ленина обильно капала кровь. Передачи, статьи, дружный снос памятников по стране... Потом вдруг стало по фигу. Потом снова про Сталина и Гитлера. Потом «Ленин-гриб», выносить не выносить из Мавзолея... Ну что рассказывать, все сами знаете.

На сегодня все при своих. У кого-то «вечно будет ленинское сердце клокотать у Революции в груди». Кто-то никогда не простит «и побольше расстреливать». А в целом - Ленин и Ленин. На полках вместе с Александром Македонским, Чингисханом и Черчиллем...

И все равно он другой. Нет у Ленина какой-то черты, которая бы все объясняла. Наполеоновская жажда власти, сталинская жестокость, гитлеровская дикость... Ленин не был ни злым, ни жестоким. Одержимым, да. Наверное не от мира сего. Но в его расчетливости, в делах и целях не было, как кажется, личного, сволочного интереса. Чертов романтик. Очень умный. Очень работоспособный... Его, конечно, можно ненавидеть. Но его и любить можно. Понятно почему.

Возможно в мировой истории нет личности изученной лучше. Его жизнь десятки лет протоколировали по годам, месяцам, неделям. Он писал так много, что ни один дневник не скажет о метании личности лучше. Отдельно и внимательно изучали его мозг. Даже то, что происходит с его телом - уникальный научный эксперимент...

Он перевернул историю «к чертовой бабушке» (его, кстати, выражение). И его личность невероятно обаятельна даже сейчас, когда о нем модно говорить гадости...

В Горках Ленинских сейчас, во время экскурсий больше говорят не о Ленине, стесняясь его, избегая без лишней надобности произносить его имя, а о прежних владельцах усадьбы. Здесь они чай пили. Здесь обедать изволили.

Трогательно, наверное. Но глупо невероятно. Ленин удивительная фигура, столп мировой истории. Он важнее чая с плюшками.

Он, к счастью, больше не бог, его культ в прошлом. Возможно для тех, кто даже пионером не был Ленин - пыльная скука. Но мы-то были. Он нам родной. Не важно с каким знаком.

С днем рождения, Ильич!

А кто для вас Ленин?.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

С кем можно сравнить Ленина: с Гитлером, Манделой, Ганди или Иисусом Христом? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интервью с Лениным: Владимир Ильич, цены на нефть рухнули. Что делать?

Как ответил бы Ильич, если бы мы сейчас брали у него интервью про кризис, Украину, коррупцию и секс (подробности)

МНЕНИЯ

Мы пустили по ветру ленинское наследство

Поколение нынешних 40-50-летних в основном по привычке иронизирует над Лениным. Так повелось в их далекой позднесоветской юности. Вера в коммунизм и его идеалы на излете советской власти стала уделом городских сумасшедших.

Те же, кому сегодня меньше тридцати, к Ленину относятся совершенно по-другому (подробности)

Леонид Млечин про Ленина: Люди с такой дьявольской целеустремленностью рождаются раз в тысячелетие

- Кто для вас Ленин?

- Человек, который всю жизнь посвятил одной цели – взять власть и построить коммунизм. И ни о чем другом не думал.

Однажды до революции русские эмигранты оказались в необыкновенном местечке. «Какая красота!» - вздохнули все вокруг, а Ленин сказал: «Как нам гадят меньшевики!» Он маниакально был захвачен своими идеями... (подробности)

Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!

- Виктор Иванович! А вообще, каково это - стать вдруг Лениным? Вы же в кино были Владимиром Ильичом аж дважды!

- В кино дважды, да. Первый фильм - «Комедия строгого режима» (1992 года, режиссеры Владимир Студенников и Михаил Григорьев – А.Г.). Но там даже не артист Сухоруков сыграл Ленина. Там роль Ленина - к его столетию - исполнил в колонии строгого режима заключенный Зуев, которого сыграл артист Сухоруков. (подробности)

Владимир Познер о Ленине: Он выдающийся политический деятель, который сумел воспользоваться ситуацией, но совершил катастрофическую ошибку

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова. Ленина. Знаменитый телеведущий рассказал журналисту Радио «КП» Ивану Панкину как он относится к главной фигуре 20-го века (подробности)