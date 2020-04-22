«После критики хамоватых людей получила письмо от Солженицыной»: Чулпан Хаматова нашла причину злых откликов на «Зулейху»

Сегодня после показа заключительной серии многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматова уже ждет новую (тоже заключительную) волну критики.

Сейчас актриса с семьей и близкими на самоизоляции: «Меня подстригла сестра младшего брата кухонными ножницами!» - смеется Чулпан. Смотрят вечерами «Зулейху» также большой семьей. После волны критики в адрес Чулпан в социальных сетях (угроз, хамства, критики) артистку поддержали в первую очередь коллеги по фильму. Юлия Пересильд называет коллегу ласково «Чулпаша» и советует не переживать. Пересильд связывает такую волну негатива с тем, что люди выплеснули свой страх из-за неопределенности в текущей жизненной ситуации на актрису, а также из-за то, что на карантине ТВ смотрит огромное число зрителей. Сама Пересильд наблюдает за «Зулейхой» с дочками-школьницами.

Чулпан накануне финала фильма в прямом эфире инстаграма рассуждает: «Почему случился такой перевертыш? Мне казалось, что в сериале все приглажено, он не такой жесткий, каким было то время. Я ожидала жесткой реакции со стороны тех, кто читал Солженицына, Шаламова. Ждала, что они скажут - развели «пионерский лагерь», что все было гораздо жестче. А получилось все наоборот… Это трагическая страница нашей истории, это было страшно и несправедливо по отношению к этим людям. Почему у людей такая реакция? Это связано с тем, что зрители находятся сейчас стрессе и страхе, поэтому должны выплеснуть злость на кого угодно? Думала запустить такую компанию: собрать Zoom конференцию и разрешить всем, кто хочет мне сказать гадости – сделать это прямо в лицо. Вы мне плюнете в лицо – а в ответ переведете деньги в фонд «Подари жизнь». Хаматова сейчас призывает людей помогать больным детям – так как пандемия не остановила лечение онкологических больных: детей нужно спасать.

Чулпан рассказала, что много людей, узнав о травле актрисы прислали слова поддержки. «Я получила огромную поддержку – мне написали люди, с которыми давно не общались. Солженицына Наталья Дмитриевна прислала мне письмо. Мне написал Влад Фурманов, с которым мы после «Таинственной страсти» не общались. Очень много теплых слов и посланий… Вся эта пена схлынет, и мы будем жить дальше». Зрители, общаясь с Хаматовой, назвали свои версии такой мощной критики в адрес актрисы. Мол, книгу разбирали в несколько этапов — выход, начало съемок сериала и др. А теперь у экранов масса людей одномоментно, поэтому и критики больше, плюс звездные имена привлекают внимание публики.

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

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