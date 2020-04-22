"Стеснение пропало": Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии дома

Пока одни знаменитости жалуются, что набирают лишние килограммы, Вера Брежнева на самоизоляции не только хорошеет не по дням, а по часам, но и становится раскрепощеннее. Иначе никак не объяснить откровенные фотографии звезды, которые она разместила в блоге.

Вера Брежнева устроила эротическую фотосессию на самоизоляции прямо дома. Певица решила попробовать себя в ставшем популярном web-моделинге, когда стильные фотосессии снимают прямо на камеру в компьютере или смартфоне, а присутствие фотографа не требуется. Он проводит съемку дистанционно.

На одних снимках мать двоих детей накинула на тело белую рубашку, а на других продемонстрировала идеальные ноги и упругие ягодицы за полупрозрачным тюлем в откровенном телесном боди. 38-летняя певица вызвала переполох у поклонников. Глядя на пикантные кадры, кажется, что артистка предстает полностью обнаженной.

ververa Моя первая web-фотосессия...

"Бесстыдница", "Немного смущают фото со спины", "Вы обнаженная", "Слишком идеальна!", "Стеснение пропало", "Это не тело - это какой-то дар свыше","Виагра такая Виагра", "Вера, ты идеальная", "Богиня", "Моя любовь", "С каждым днем становитесь все краше и краше", "Вы прекрасны, спору нет", "Побойтесь проклятий женщин на карантине! Мужья дома... Несчастненькие... Уязвимые... Податливые... Жены расслабленные и не накрашенные... А тут вы", - делятся фолловеры.

ververageorgia Вера Брежнева

Но нашлись и те, кто пристыдил Брежневу за излишнюю откровенность. "Такое должен видеть только ваш муж", "Стыд и срам!", "Это пропаганда для нашей молодежи?", - спросили Веру.

zvezduliny Пикантная фотосессия певицы

На что она ответила: "Да. Это пропаганда красивого тела, здорового образа жизни и любви к себе". Брежнева также отметила, что ее супруг лично утвердил пикантные снимки.