2020-04-24T15:41:42+03:00
Звезды

"Ни о каком перемирии нет и речи": сестра Фриске ответила на "поздравление от Шепелева"

Наталья Фриске рассказала kp.ru, кто на самом деле посвятил ей трогательные стихи
Алена МАРТЫНОВА
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Сестра певицы Наталья ФрискеСестра певицы Наталья ФрискеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Поздравление с днем рожденья Натальи Фриске от лица ее племянника стало настоящей сенсацией в Сети. Когда в Инстаграме семилетнего Платона появились трогательные стихи с признанием в любви родной тете, пользователи соцсетей сразу решили, что за мальчика пост опубликовал его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. А раз так, значит, многолетней войне наконец-то пришел конец, и враждующие стороны готовы сделать шаг навстречу друг другу.

Увы, это оказалось совсем не так. "Комсомольская правда" дозвонилась Наталье Фриске, чтобы узнать, состоялось ли столь широко обсуждаемое потепление отношений.

- Вы что, прикалываетесь? - удивилась сестра певицы. - Чтобы Шепелев мне хоть одно доброе слово написал? Да никогда такого не будет! Эту страницу ведет фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идет.

Напомним, конфликт между семьей Фриске и ее гражданским мужем разгорелся почти пять лет назад, сразу после смерти артистки. Поводов множество - и пропавшие деньги, собранные на лечение Жанны, и использование ее имени ради собственного пиара. В конце прошлого года Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак обвинил родителей Жанны в краже денег со счетов умирающей от рака дочери. Родственники звезды в долгу не остались.

- Он готовился к Жанниной смерти очень тщательно. Подготавливал себе мягкое местечко, снимая деньги со счетов "Русфонда", - заявила в ответ Наталья Фриске. - Когда мы увидели выписку, потеряли дар речи. Жанна лежала в Германии, и нам ее продюсер звонил со словами: "Что вы делаете, заберите у него карты!". А Шепелев просто по 20 миллионов чуть ли не каждую неделю снимал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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