«Никто не знает, когда у Надежды Бабкиной восстановится голос» - считает врач-фониатр

Оперные певцы Светлана Касьян и Пласидо Доминго переболели коронавирусом. Касьян вспоминает, что в разгар болезни она не могла вдохнуть – "будто клапан закрыли". И поклонники оперной дивы забеспокоились: а как же ее волшебный голос теперь?

Из наших вокалистов двусторонней пневмонией (возможно, коронавирусного происхождения) переболел Лев Лещенко. После такой же проблемы медленно приходит в себя Надежда Бабкина. О выписке из больницы речи пока не идет. Как писали СМИ, Надежда Георгиевна довольно долго находилась на искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме. И даже была прооперирована. Трахеостомия – это серьезная операция, которая делается только по жизненным показаниям, чтобы дать человеку дышать. Сейчас, как говорят ее близкие, Надежда Георгиевна уже дышит самостоятельно и потихоньку разговаривает. Насколько воспаление легких и операция повлияли на ее голосовые связки? Мы спросили у специалистов: восстановится ли ее певческий голос? И когда?

- О последствиях коронавирусной инфекции судить пока рано, надо наблюдать за ситуацией в развитии, - говорит врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра, заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая. – Ни один пациент, перенесший COVID-19, к нам еще не обращался. И это естественно - нежелательно сразу после простудных заболеваний смотреть голосовые связки.

Поэтому судить о состоянии гортани, которая является вокальном органом, мы не можем. После воспаления легких и даже после сильных ОРВИ бывают осложнения на голос. К счастью, как правило певцы восстанавливаются и поют дальше. У тех артистов, которые сидят дома на самоизоляции и не поют, проблем точно нет – они соблюдают голосовой покой.

Но я заметила такую тенденцию: в последние годы даже после обычной простуды стали пропадать голоса. Вроде бы все начинается с элементарного насморка, потом вирусная инфекция опускается вниз и затрагивает голосовые складки. Меня, как опытного врача-фониатра, конечно, волнует к каким последствиям приведет COVID-19.

- Трахеостома может повлиять на голос?

- За мою полувековую практику лор-врача не было ни одного певца, перенесшего эту операцию. Я с Надеждой Георгиевной много и тесно работала. И хорошо знаю ее голосовой аппарат – мощный, очень хороший.

- Сейчас пишут, что у нее депрессия. Возможно, из-за переживаний за свой голос?

- Даже у студентов вокального отделения может начаться депрессия из-за проблем с голосом. Фониатр – это только наполовину врач, а наполовину - психолог. Бывают случаи, когда не хватает только беседы со мной, и я направляю своих пациентов к профессиональным психотерапевтам. Для певца его голос – это смысл жизни.

Что касается Надежды Бабкиной, вопрос о ее голосе пока не надо поднимать. Пускай Надежда Георгиевна полностью выздоровеет. Задача ее близких – успокоить ее и найти правильные слова. Но она и сама очень грамотный человек, многое переживший. Будем надеяться, что она достойно выйдет из этой ситуации. Ей просто надо сейчас помочь. Тем более она очень сильный человек. А для голоса нужна сила.

Как считает Надежда Гвоздецкая, тема восстановления голоса после коронавируса касается не только Бабкиной или других артистов, но и многих других речевых профессий – дикторов, журналистов, радийщиков, педагогов…

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