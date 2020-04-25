Во время кризиса рабочие места должны получать граждане России, а не гастарбайтеры

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о временном запрете на иммиграцию в страну. «Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», – заявил Трамп.

- Мы должны заботиться о наших, рабочих, поэтому мы это сделали, - сказал американский президент.

То, что очевидно для Америки, отчего-то совершенно не очевидно для России. Государственное «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ) направило главе правительства Мишустину «перечень предложений по регулированию рынка труда и занятости в связи с распространением коронавируса COVID-19». Одна из инициатив — временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они смогли получать пособие по безработице

Происходит это в ситуации даже не кризиса, а невиданного экономического шторма, которого ни Россия, ни мир никогда не переживали. Экономический спад и тяжелое восстановление в течение нескольких лет уже являются фактом.

Пересматривается вся экономическая стратегия государства. Правительству одновременно нужно поддержать крупнейшие отрасли, свести к минимуму потери бюджета и одновременно с этим - решать тяжелейшие социальные проблемы, самой серьезной из которых является взрывной рост безработицы.

И только стратегия массового завоза в России гастарбайтеров остается неизменной. Никому, кажется, нет дела до того, что в условиях роста безработицы иностранные рабочие отнимают зарплаты у российских граждан.

Завоз гастарбайтеров в Россию никогда не был обусловлен разумными объективными экономическими причинами, типа бурного экономического роста, за которым не успевает демография. Как это происходило в экономиках Европы или Соединенных Штатов.

У нас трудовая миграция всегда была одной из характерных примет крупного отечественного капитализма, который рассматривает Россию как экономическую территорию, не несет никаких социальных обязательств и интересуется исключительно размером собственной прибыли.

Государство много лет отказывалось замечать эту проблему, несмотря на очевидные экономические и социальные издержки. Десятки миллиардов долларов, которые мигранты ежегодно вывозят из страны. Деформация рынка труда, уровень оплаты на котором искусственно занижается ввозом дешевой рабочей силы. Отсутствие стимулов повышать производительность труда за счет новых технологий и соответственно квалифицированных национальных кадров. Рост национальной напряженности не только в крупных городах, но и сельских территориях, где возникают полностью нерусские анклавы.

Все эти проблемы сейчас обострятся как никогда прежде.

В России, по разным оценкам, находится от 6 до 8 миллионов иностранных рабочих. Помимо того, что эти люди являются самой уязвимой социальной группой с точки зрения распространения коронавируса, они в любой момент могут стать серьезной внутренней угрозой для стабильности страны.

Мигранты многочисленны, спаяны по этническому и религиозному признаку, а главное – им нечего терять. Они – те самые современные пролетарии, про которых говорили Маркс и Ленин.

Вместо того, чтобы серьезно оценить угрозы и начинать их устранять, некоторые группы влияния пытаются повернуть ситуацию таким образом, что российское государство обязано взять на свое содержание миллионы гастарбайтеров. Не их работодатели, а все мы.

Речь идет не о беженцах и не о политических эмигрантах, которым в случае депортации на родину грозит тюремный срок. Почему мы тогда должны держать их на своей территории, если и так очевидно, что работы для них не будет не через месяц, ни через полгода.

По прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, после окончания режима самоизоляции в России будет около 8 миллионов безработных. Для чего нам в такой ситуации чужие 8 миллионов, которые займут места наших граждан?

Остаться в России должны только те иностранцы, ответственность за которых полностью готов взять на себя работодатель. Всех остальных, кто не попадет в эти списки, необходимо – депортировать.

У правительства сегодня есть уникальная возможность решительно и с минимальными издержками решить проблему трудовой миграции, которая как нарыв зрела на экономике России много лет. Не говоря уже о том, что национальное правительство просто обязано защищать, прежде всего, интересы своих граждан, а не «оффшорной» аристократии.

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