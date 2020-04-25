Тимати отвесил публичную пощечину Собчак: «Тебе хочется быть в категории Познера, но ты не тянешь»

Тимати резко ответил Ксении Собчак, раскритиковавшей видеобологеров. Не называя имен, телеведущая в Инстаграме едко прошлась по знаменитостям, устраивающим сумасшедшие выходки ради просмотров и «лайков».

- Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами, и говоря о себе: «Мы так развлекаем аудиторию», а далее появляются эксперты, которые «просвещают» людей, демонстрируя миру документы ЦРУ (естественно, выложенные в Интернете), - написала она. - Единственная надежда - люди скоро устанут от голожопых экспертов и огромной ценности вот этого «я имею право на свое мнение», оправдывающее абсолютно любой бред.

Ну а поскольку в начале своего поста Собчак упомянула проткнутую губу и хождение по мышеловкам, все сразу поняли, что речь идет о Тимати. Все эти вещи рэпер делал во время прямого эфира с ведущей «Орла и решки» Настей Ивлеевой.

Тимати молчать не стал и в Инстаграме отвесил Ксении публичную пощечину, обвинив ее в хайпе и непрофессионализме. Рэпер припомнил Собчак не менее сумасшедшие выходки – «голые» съемки периода «Блондинки в шоколаде», бурные тусовки в ночных клубах и, конечно, знаменитую свадьбу на катафалке.

- В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, «бэха» с водителем с кремлевским флагом и мигалкой (предписание — без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в шоколаде», «Дом-2», премия «Муз-ТВ», ширма либеральной повестки, баллотирование в президенты РФ, непродолжительная тишина после и… тарарам! Своя программа на Первом канале!» - написал в ответ рэпер.

xenia_sobchak Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам,гордясь рекордными просмотрами,

Тимати уверен: ради публичного внимания Ксения готова не на такие вещи, но при это телеведущая старается сохранить «хорошую мину» при плохой игре, ведь она позиционирует себя как серьезную журналистку.

- Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак, - написал Тимати. - И, конечно, мир логичен. Тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня. Брось ты это. Оставь престарелого репера неудачника, плохого продюсера и некудышного бизнесмена догнивать вместе с блогерами в их же эфирах. Это совсем не «топик» и не пример для подражания. Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе.

Ксения всегда любила тусовки.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

К слову, в желании хайпануть Собчак обвинили и подписчики ее Инстаграма. В комментариях они припомнили Ксении все ее прежние выходки. «Я вот только одного понять не могу: зачем обсуждать других, честно говоря - вы не лучше...», «Вы свое интервью с Гудком видели? Нормально что он вам между ног бил? Это, по-вашему, высокоморальное СМИ?», «Вы чем от перечисленного отличаетесь? Фамилией?», «Кто бы говорил, Ксения. А то вы не хотели хайпануть, катаясь на катафалке на собственной свадьбе», «Да, не говорите. Сегодня - участник Дом-2, завтра - светская львица».

Возможно, Ксению Собчак задел тот факт, что прямая трансляция Тимати и Ивлеевой собрала гораздо больше зрителей, чем ее собственные пятничные посиделки в прямом эфире Инстаграма. Вирутальный баттл рэпера с ведущей «Орла и решки» получил рекордное число просмотров. В самый напряженный момент эфира за ним одновременно наблюдали 560 тысяч человек. А всего трансляцию посмотрели больше 1 миллиона 400 тысяч зрителей.

Во время прямого эфира с Настей Ивлеевой Тимати проткнул губу. Фото: кадр видео.

Рэпер и телеведущая придумывали друг другу испытания одно изощреннее другого. И хотя Ивлеева заявила, что этот ее прямой эфир будет последним – мол, жанр уже поднадоел зрителю, она поставила действительно эффектную точку. Тимати заставил Настю ходить по гвоздям, есть бургер на скорость и даже рисовать картину голой грудью. А она в ответ вынудила его проткнуть губу иголкой на глазах у многочисленных зрителей.

- Ты совершенно отмороженный. Ты знаешь об этом? Я даже не ожидала, что ты настолько сумасшедший, - сообщила Ивлеева в конце шоу.

К слову, пятничные прямые эфиры Собчак завела отнюдь не развлечения ради. Во время каждой трансляции телеведущая и ее муж, режиссер Константин Богомолов рекламируют виски. Супруги уютно устраиваются у камина со стаканчиком горячительного и бутылкой – якобы для поднятия настроения. И хотя подписчики уже обвинили звездное семейство в еженедельном пьянстве в прямом эфире, Собчак с Богомоловым и в ус не дуют, ведь за демонстрацию алкогольного бренда они наверняка получают немалые гонорары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Настя Ивлеева нарисовала картину голой грудью в прямом эфире

Баттл ведущей «Орла и решки» с Тимати посмотрели 1,5 миллиона зрителей

«Я скушаю тебя с потрохами», - пообещал Тимати Насте Ивлевой накануне их совместного прямого эфира. И практически сдержал обещание. Устроив виртуальный баттл в Инстаграме, рэпер и телеведущая придумывали друг другу испытания одно изощреннее другого (ПОДРОБНОСТИ).