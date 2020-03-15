2020-03-15T21:28:26+03:00
Звезды

"Самый главный врун": Фадеев назвал Наргиз своей тотальной ошибкой

Продюсер жалеет о том, что стал сотрудничать с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фадеев впервые откровенно прокомментировал свои отношения с певицей НаргизФадеев впервые откровенно прокомментировал свои отношения с певицей НаргизФото: Евгения ГУСЕВА
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На днях стало известно, что певица Наргиз Закирова начала сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем. Они подписали все необходимые документы. Осенью 2019 года Максим Фадеев со скандалом расстался с певицей, поэтому до недавнего времени она была в свободном плавании.

Виктор Дробыш, предложивший Наргиз взаимовыгодное сотрудничество, пошел на этот шаг после благословения своего коллеги Максима Фадеева. "Видит Бог, не сделал никаких движений до тех пор, пока не связался с Максом, не встретился, не переговорил. И задал ему лишь один вопрос: «Макс, если ты скажешь "нет", значит, я не буду этого делать»", - поведал продюсер.

Фадеев слова коллеги подтвердил: "Он правильно себя повел, как мужчина. Нормальное поведение человека, который находится в индустрии, где мы вместе работаем много-много лет. Я бы поступил так же".

При этом оказалось, что Дробыш поставил условие Наргиз. Продюсер сказал артистке, что они будут работать вместе, если та найдет в себе силы извиниться перед Фадеевым.

"Если отбросить эмоции, эти драки, которые происходят в шоу-бизнесе между людьми, конечно, я ему благодарна. За какие-то эмоции, за какие-то слова, которые ему были неприятны, я могу извиниться перед ним. И вообще поблагодарить и сказать: «Макс, спасибо тебе большое за то, что было. Извини, если тебе было неприятно, если я допустила какую-то ошибку»", - сообщила звезда в эфире программы "Новые русские сенсации".

Меж тем сам Фадеев впервые откровенно прокомментировал свои отношения с певицей Наргиз. "Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали. Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда-никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда. Это просто самый главный врун в мире", - высказался музыкант в передаче.

Музыкант заявил, что жалеет о том, что стал сотрудничать с певицей: "Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Наргиз. Об остальных я не жалею...".

Напомним, Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз осенью 2019 года. Продюсер в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" объяснил, что лично принял решение попрощаться с певицей. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев. Он признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. "Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил продюсер.

В свою очередь, звездный промоутер Сергей Лавров отмечал, что с выпускницей "Голоса" отказывались работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "Комсомольской правдой".

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

ИСТОЧНИК KP.RU

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