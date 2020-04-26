"Упаси бог!": похорошевшая Елена Степаненко высказалась о неожиданном возвращении Петросяна

Главные разведенки страны в деле: в новом выпуске шоу "Еще не вечер" гостьей Елены Степаненко стала поющая ведущая Ольга Бузова. Разговор, конечно, зашел о бывших мужьях: 67-летняя юмористка спустя полтора года после расставания все еще делит имущество с Евгением Петросяном, а 34-летняя звезда "Дома-2" именно после тяжелого развода с футболистом Тарасовым ударилась в шоу-бизнес и нежданно-негаданно стала одной из самых популярных артисток.

- Лишний вес - это не бывший муж, он часто возвращается, - пошутила в эфире Елена Степаненко.

- Ну, не всегда. Бывшие ведь тоже могут вернуться, - заметила ее гостья.

- Ой, упаси бог! - отмахнулась Елена Григорьевна, давая понять, что в ее планы это не входит. Хотя о новых отношениях говорить пока рано: "У меня никого нет, но весна ведь только начинается", - кокетливо призналась юмористка.

Ольга Бузова, в свою очередь, впервые раскрыла историю страшной мести, которую она планировала устроить Дмитрию Тарасову.

- Супруг ведь потребовал от меня назад подаренную им машину, - вспомнила поющая ведущая. - Сначала звонил сам: "Отдай", потом подключились адвокаты: "Если не отдадите - заберем, по документам она не ваша". И вот мы с моими подружками, с Машей Погребняк, разработали целый план. Придумали всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помет и навоз - чтобы это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, чтобы все в пюре! Из цикла "так не доставайся же ты никому". Но что в итоге сделала я? Намыла, сложила все документы и привезла, сказав «забирай!». Так я осталась на улице без денег, без машины, без любви, с двумя собаками на руках. Но звали меня Ольга Бузова...

Как призналась звезда, она год ждала, что Тарасов к ней вернется, а всего страдала от тоски по бывшему целых два года:

- Я была на грани, все думала, как же так, ведь это мой родной человек, как он мог так поступить...Ты ведь меня понимаешь, Лена?

- Ну конечно понимаю. И чего им только не хватает, - посетовала Степаненко.

Истории разводов у двух телезвезд действительно похожи. Муж бросил Бузову ради модели Анастасии Костенко, которая на 9 лет младше Ольги, и с которой он якобы начал встречаться, еще будучи женатым. А Степаненко осталась одна после 33 лет брака, когда Евгений Ваганович увлекся молодой помощницей Татьяной Брухуновой. По словам друзей пары, в конце прошлого года они поженились, а в марте стали родителями: суррогатная мать родила супругам сына.

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