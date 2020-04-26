"Забыл, что вы тут все святые": слезы Тодоренко стали последней каплей для Топалова

Пожар в соцсетях после скандального обращения Регины Тодоренко к битым женщинам - "А что ты сделала, чтобы твой муж тебя не бил?" - и не думает утихать. Но ветер словно подул в другую сторону: Ксения Собчак, Наталья Подольская, Светлана Лобода и другие знаменитости просят остановить травлю телеведущей - мол, наказание за одну неосторожно сказанную фразу несоизмеримо с самим "преступлением". Ведь в конце концов, Тодоренко никого не била, не насиловала, и, возможно, имела ввиду не случаи домашней тирании, а другое распространенное явление: когда женщины провоцируют своих мужей и раздувают из мухи слона, пиарясь на скандале. Знакомо, не правда ли?

Сама Тодоренко уже несколько раз извинилась, предусмотрительно отключив комментарии на своей странице в Инстаграме. Поэтому большая часть хейтеров отправилась в аккаунт ее мужа в попытке затравить его за слова супруги. Поначалу Влад Топалов просто посылал всех на три веселых буквы, но спустя сутки решился на вдумчивый комментарий об этой непростой ситуации.

vladtopalovofficial Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.

- Я вас обоих безумно люблю и всегда буду на вашей стороне и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило, - написал певец, опубликовав фото с женой и сыном. - Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота. Потому что вы - моё всё! Регина хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. А вам, великие умы современности, сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать - говорите мне. Оставьте хрупкую девочку в покое, она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки.

Кроме того, Топалов заявил, что не собирается извиняться за свою грубость по отношению к комментаторам:

- Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я, в отличие от вас, не святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью - даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты. Я надеюсь, что оскорбляя меня, вы почувствуете себя чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться!

Между тем, крупные бренды под натиском общественного мнения уже задумались над разрывом с Тодоренко рекламных контрактов. К тому же, журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года", которое она получила в конце 2019-ого по итогам зрительского голосования.

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