Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: 55 процентов людей болеют коронавирусом легко. Поэтому пандемию так сложно остановить

Число заболевших коронавирусом в мире к вечеру 15 апреля превысило 2 млн. человек. Эту тему и все, что с ней связано мы обсудили с Мелитой Вуйнович, представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации.

- Как вы отреагировали на новость, что Дональд Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ и создать альтернативную организацию?

- Это вопрос, который сегодня надо задать на пресс-брифинге, который проводит Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Я отвечаю за сотрудничество с Россией. Так что комментировать другие государства не имею права. Могу сказать только одно. ВОЗ – это межгосударственная организация. Для нас все страны имеют одинаковое значение. Страны, которые себе это могут позволить, - доноры регулярных взносов и добровольных взносов.

Мы можем увидеть, что взносы России - добровольные взносы, специально направленные. Несколько дней назад российское правительство одобрило 1 млн. долларов для стран Восточной Европы и Центральной Азии через ВОЗ на европейском уровне. Мы знаем, что пять лет подряд Россия финансирует работу Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям, где есть хороший прорыв. Так что есть много доноров. Я думаю, что эта тема вызвала большой отзыв. Мы видим реакцию многих. G20, ЕврАзЭС, АСЕАН, все сегодня отреагировали. И я надеюсь, что как-то мы пройдем и эту ситуацию.

- В США не только Трамп, но и многие республиканцы, демократы, влиятельные политики последние полтора месяца предъявляли вполне конкретные претензии ВОЗ. Решение Трампа не из воздуха взялось. В том числе говорили о том, что ВОЗ не уделяла должного внимания эпидемии, которая вспыхнула в Китае, защищала интересы Китая. В итоге 25 тысяч мертвецов в США. Они эту вину возлагают, по сути, на Всемирную организацию здравоохранения. Как вы это оцениваете?

- ВОЗ – это секретариат стран-участниц. Есть международные медико-санитарные правила, по которым мы действуем. 31 декабря Китай оповестил офис в Пекине, что есть заболевания, атипичная пневмония, которые вызывают подозрение. Там есть хронология всех этих шагов. В концу января был созван первый чрезвычайный комитет. Тогда эксперты не договорились. Но через два дня после этого Генеральный директор созвал снова чрезвычайный комитет. Была провозглашена чрезвычайная ситуация по общественному здравоохранению международного значения. Это самый высокий уровень, который ВОЗ имеет право провозгласить. Это не пандемия. Пандемия – это слово. Это провозглашение чрезвычайной ситуации. Оно было в конце января. Все страны оповещены.

Генеральный директор три раза на неделе делает свой пресс-брифинг, на каждом он призывал страны среагировать. К сожалению, он много раз сказал, что есть много стран, которые даже не принимают ситуацию всерьез. Возможно, и принимали серьезно, но никто не ожидал такого развития событий. Так что никогда в истории ВОЗ секретариат не прилагал столько усилий, чтобы каждая страна в любой момент имела доступ к информации. Об этом говорят факты. Других комментариев нет.

- Тем не менее, Трамп конкретно предъявляет ВОЗ один момент. Когда США закрыли авиасообщение с Китаем, ВОЗ осудила Соединенные Штаты за это решение. Это были соображения политкорректности? Или недооценка степени угрозы?

- ВОЗ не имеет права никому говорить – делайте или не делайте. Есть международные медико-санитарные правила, которые принимают страны-участницы. В них есть возможность, чтобы каждая страна закрывала границы. Просто надо оповестить ВОЗ. Просто все происходит из этих правил, к которым все страны-участницы присоединились. Мне кажется, дальше не надо комментировать. Это тема не для меня. Маска — не панацея. Не забывайте мыть руки

- Вы критиковали повальное ношение масок и говорили о потенциальном вреде этого постоянного ношения.

- Я должна вас поправить. Я не критиковала. Я просто передала рекомендацию ВОЗ, которая стоит на нашем веб-сайте. Это значит следующее. Конечно, каждый имеет право носить маску как хочет. Но очень важно учитывать, что маска на самом деле значит. Если человек думает, что он защищен просто если применяет любую маску, даже хирургическую, а при этом не соблюдает физическую дистанцию от одного метра, не моет руки, риск заболевания очень высокий. Например, вы надели маску, но у вас глаза открыты. Приблизились к человеку на полметра, а у него нет маски. Он с вами разговаривает 15 минут. В глаз вам попадают эти маленькие капельки, которые не видны, но они есть. Через слизистую проникает вирус.

- Мелита, от ВОЗ в последние дни появилась информация, что Всемирная организация здравоохранения работает над разработкой новых видов вакцины, причем, насколько я вижу, аж 7 видов вакцины под вашим патронатом разрабатывается. Можете рассказать подробнее, что это, и когда будет готово?

- ВОЗ не разрабатывает вакцины, потому что это не научное и не медицинское учреждение. Вакцины разрабатывают по всему миру – и государственные, и частные учреждения, включая, например, институт в Санкт-Петербурге и другие. Сейчас в мире находится более чем 70 разработок вакцины. А ВОЗ сделала инвентуру, ландшафт этих вакцин, и более чем 20 производителей, которые разрабатывают вакцину, передали ВОЗ информацию, какую вакцину разрабатывают, на какой платформе и в какой фазе исследований она находится.

- Кто сейчас впереди – Китай, США, Германия, Россия?

- Это не страны, это производители. Более-менее все находятся в одинаковой фазе. Сейчас две вакцины находятся в фазе первого клинического исследования. Так что мы надеемся, что в ближайшее время будет более четкая информация, кто и что может разработать, и в какое время. В России тоже идет предклиническое исследование.

В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ НАМЕЧАЛСЯ СПАД. НО ВСЕ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ

- Еще такая новость проходила. В ВОЗ предсказали рост заболеваемости коронавирусом в России. Я так понимаю, что самое худшее впереди. Что это означает, чего ждать, и чем спровоцирован этот рост?

- Рост прогнозируют практически все, кто рассматривает эпидемию. Это и Роспотребнадзор, и все другие. Конечно, и ВОЗ следит за этим на основании данных, которые мы получаем из Роспотребнадзора, по официальным каналам и из открытых источников. Это очень просто увидеть, что рост еще идет. Снижение шло очень хорошее, но, к сожалению, в какой-то момент это перевернулось и не пошло таким хорошим темпом. В конце прошлой недели намечался значительный спад ниже 12% ежедневного роста, и тогда эпидемия перешла бы в другую фазу. Но сейчас мы видим снова рост. Он был на прошлой неделе 15-17-18 процентов, сегодня он снова упал до 13%. Так что это еще фаза роста, есть еще большое число случаев, которые значат, что 5 или 7 дней назад произошло заражение. От тех людей, у которых легкая инфекция, которые не поняли, что они заразные, если были в контакте, идет снова, вторично. Так что рост можно ожидать. Но мы надеемся, что не экспоненциальный рост, не такой высокий, чтобы рухнула вся система здравоохранения. Потому что это очень опасно. Когда это случается, начинает расти и смертность, потому что тяжело ухаживать за людьми с двусторонней пневмонией, которым нужны аппараты ИВЛ или что-то другое.

Надеемся, что эти меры, которые принимаются в Москве, будут ограничивать контакт между людьми. Эпидемия – это не существо, которое само по себе растет или падает. Это результат контакта между людьми.

- Вам нынешние меры изоляции кажутся адекватными ситуации или, может быть, они слишком жесткие?

- К сожалению, из опыта разных стран мы видим, что там, где не было возможности сразу прекратить контакты между людьми, которые вызывают дальнейшее раскручивание инфекции, дошло до большого роста заболеваемости. Там заваливалась вся система здравоохранения, и тогда была большая смертность. Так что оценить на этот момент никто не может. Надо добиться соратничества всех людей, которые будут понимать, что если они будут и дальше переносить вирус друг другу, тогда, к сожалению, мы не можем прогнозировать, как это будет.

- Но вы же понимаете, что карантин может быть опаснее, чем даже передача коронавируса. Потому что люди, сидящие в карантине, во-первых, варятся в одном воздухе, вирус циркулирует, во-вторых, мы имеем кучу других побочных эффектов для здоровья людей.

- Я сразу скажу, что доказательства говорят абсолютно наоборот. Если не остановить эпидемию, когда она разрастается, тогда… Я не хочу называть страны, но вы хорошо знаете, есть сценарий Италии, есть сценарий Испании. Посмотрите, там сейчас карантин. Потому что невозможно было больше, чтобы система здравоохранения могла принять тяжело заболевших людей. Эти сценарии надо избежать. Гораздо выше была смертность, больше тяжелых заболеваний. О последствиях мы еще не знаем, какие будут у этих людей, которые переболели вирусом. Так что надо взвешивать одно и другое. Гораздо легче, если люди будут сами соблюдать режим самоизоляции. Но если нет, тогда, конечно, многие страны принимают и принудительные меры, мы это видим сейчас.

ПОЧЕМУ С ОСПОЙ БОРОТЬСЯ ЛЕГЧЕ

- Последний большой карантин, последняя эпидемия в СССР была всего лишь в 1977 году. И Советский Союз очень быстро умел справляться с этими проблемами. Почему сейчас, спустя 50 лет, это не получается ни у кого?

- Абсолютно другая ситуация – глобализация мира. И другой уровень жизни. Я тоже пережила карантин в Сербии в 72-м году, когда была натуральная оспа. Но мой опыт неважен, я просто говорю про натуральную оспу. Это заболевание, которое сразу видно, где 90% - все тяжелые заболевшие, где невозможно ошибиться. Сразу понятно, что есть такое тяжелое заболевание. Но если мы говорим о коронавирусе, практически мы имеем одну группу людей (15%) без симптомов или с такими маленькими симптомами, что они не понимают, что у них что-то не так. Еще 40% с очень легким заболеванием. И это большая группа людей, которые заражены, и которые продвигают вирус дальше. А потом – тяжело заболевшие, с пневмонией. Первые три дня очень большое выделение вируса, очень большой кашель и, конечно, вирусы везде. Так что, к сожалению, очень тяжело такую респираторную эпидемию остановить. Но посмотрите, грипп – тоже тяжело. Это такой вирус, который передается воздушно-капельным путем. Капелька может долететь на 1-1,5 метра и падает на пол. Из-за этого эта физическая дистанция и маска на людях, у которых есть кашель, насморк или что-то другое, значительно снижают риск заболевания и могут помочь, чтобы прервать эту цепочку, где вирус передается от человека к человеку.

И, конечно, очень хорошо мыть руки. Потому что если вы потерли нос, а у вас есть вирус, вы сразу его оставляете везде вокруг себя. Кто-то другой это трогает…

Мы из больных-то видим только одну группу – с тяжелой пневмонией, высокой температурой. А легких случаев мы просто не видим. Даже они сами не знают, это не специально они вирус разносят. Просто люди не понимают, что сейчас надо минимизировать контакты, снизить этот перенос до момента, когда будет вакцина, когда будет возможно поднять уровень иммунитета, так же, как с гриппом.

ОДИН УМЕРШИЙ ДЛЯ СЕМЬИ — ЭТО 100-ПРОЦЕНТНАЯ СМЕРТНОСТЬ

- Я вчера слышал комментарий от врачей. Они ссылались на три независимых исследования (два было сделано в Германии, одно в Японии). Согласно данным, всего 20% в закрытых человеческих популяциях заражаются коронавирусом. То есть он не представляет угрозу тотально для всех. А дальше та статистика, которую привели вы. То есть от 50 до 80% переносят болезнь либо бессимптомно, либо с очень легкими симптомами, а 20% болеют. Я к чему клоню? Прозвучала цифра о том, что реальная летальность этого вируса – всего 0,3%. В таком случае, откуда это всемирное безумие? Я сегодня поехал в супермаркет и увидел человека, который делал покупки для семьи. Он был в полном костюме биологической защиты – в маске, очках, перчатках. И таких много.

- Надо понять, что сейчас мы еще не знаем точно статистику. Сейчас у нас поступают данные из каждой страны, сколько заболевших, сколько смертей и т.д. Так что сейчас четко говорить о том, какая летальность, очень рано.

- Там была ссылка на этот круизный лайнер Diamond Princess. Это классический кейс – замкнутое пространство, 4 тысячи человек, замкнутая система вентиляции.

- У нас сейчас 2 миллиона заболевших.

- Всего 2 миллиона. Так на Земле 7 миллиардов живет. Это же немного.

- Если позволите, я закончу. Исследования на маленьких цифрах (а это еще маленькие цифры) не могут сказать, сколько точно будет в каком обществе. Если смотреть разные страны, смертность очень разная. Но что страшно? Вы мне сейчас говорите, что если будут заполнены все реанимации в городе, люди, которые потом будут заболевать, а койки в реанимации будут заняты 3 недели, потому что столько нужно, - что, других надо будет оставить дома, чтобы умирали? Или что, будут ждать на улице из-за того, что у них возраст, или что они не попали первые?

- Ну, примерно так и происходит везде.

- Позвольте закончить. Сейчас в чем идея? Если вы посмотрели, во многих статьях о чем говорится? Замедлить этот прирост тяжело заболевших. Потому что ни одна система в мире не способна сразу такое большое количество тяжело заболевших принять и пролечить. Возможно, кто-то выживет, возможно, кто-то нет, как вы говорите. Возможно, это статистически будет мало, но для человека, который потерял одного, двух или трех человек в своей семье, это будет и 100%, и 200%, и 300%.

Конечно, такая ситуация, что некоторые люди очень боятся. Из-за этого мы и предпринимаем все усилия, и помогаем каждой стране делать разъяснительную работу. Из-за этого наши источники ссылаются на все возможные научные источники – не на 1, 2 или 3, не из одной страны. Из-за этого все ученые, включая российских, вместе делают нашу платформу, где бы могли расширять опыт. Конечно, что и как это будет, потом можно будет рассказать.

Если вы помните пандемический грипп 2009 года, умирали беременные женщины. Можем посмотреть, что и как. Тогда это вызывало тревогу, но, возможно, тогда СМИ по-другому подключались, не было социальных сетей. Люди, возможно, тогда слушали один проверенный источник информации и по-другому вели себя. Но, слава богу, этот вирус грипп тогда оказался менее смертельным. Почему? Потому что H1N1 проходил через человечество раньше, и определенная группа имела иммунитет. Сейчас практически иммунитета нет. Так что если этот вирус зайдет в государства, где очень слабая система здравоохранения, смертность будет гораздо выше. Этого мы боимся.

Если смотреть по закрытым учреждениям - взять те же дома престарелых, другие учреждения - там смертность гораздо выше. Так что очень много доказательств, которые говорят, что мы имеем ситуацию, где практически нет иммунитета на этот вирус, и мы не можем даже прогнозировать, как это будет.

Сейчас у нас на кислороде (даже в Москве) находятся и дети, и беременные женщины, в мире подростки умирают. Так что не надо думать, что это смертельно опасно только при каких-то сопутствующих заболеваниях или для старых людей. Из-за этого надо делать разъяснительную работу, как я и говорю.

“Человеку, который здоров, который движется где-то на открытом пространстве маска не нужна, если он соблюдает дистанцию. Если не может соблюдать дистанцию, допустим, едет в метро, тогда, конечно, поможет" - мы вместе с вами можем разъяснительную работу сделать.

- По поводу разъяснений. Сейчас очень много идет публикаций о природе появления нынешнего коронавируса и природе появления нынешней пандемии. Неоднократно встречались мнения, что этот вирус искусственно выведенный, и то, что мы сегодня наблюдаем, это некая бактериологическая война. У ВОЗ есть позиция по поводу такой информации?

- ВОЗ неоднократно озвучивал, что циклически происходит переход вирусов и бактерий с животных на человека, это называется зоонозы. И, к сожалению, мы сейчас видим такой случай. Мы это видели и в SARS-1, мы это видели в MERS. Сейчас сам вирус называют SarsCoV-2. Он приобрел такую возможность быстро передаваться с человека на человека.

- А откуда такая уверенность, что он не искусственно выведен?

- У меня? Это не у меня, это у всех ученых такая железная уверенность. Потому что ученые рассматривали геном. Он имеет все характеристики нормального вируса.