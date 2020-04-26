Леонид Рошаль объявил минуту молчания в память о медиках, погибших от коронавируса

В воскресенье, 26-го апреля, на Радио «Комсомольская Правда» проходит марафон в поддержку Врачей - Героев.

В 14.33 по московскому времени в наш прямой эфир по скайпу вышел Доктор Мира Леонид Рошаль.

Михаил Антонов, ведущий Радио «Комсомольская правда»:

- Леонид Рошаль, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, главный внештатный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области.

Леонид Михайлович, здравствуйте.

Леонид Рошаль:

- Добрый день. Что-то очень много титулов… Я хочу от имени многотысячного коллектива Национальной медицинской палаты, которая включает в себя медицинских работников от Камчатки до Калининграда, сказать слова благодарности «Комсомольской правде» за организацию этого марафона. Доброе слово всегда очень приятно. И очень здорово, что сегодня медики показали себя просто героями. Вы знаете, что в последнее время много было критики, несправедливой, в адрес и медицинских сестер, и врачей. А вот как на деле оказалось: впереди, грудью защищают здоровье населения России именно медицинские работники. Огромные слова благодарности всем!

Давайте мы минутой молчания почтим память тех медицинских работников - и медицинских сестер, и врачей, - которые ушли из жизни во время этой эпидемии, заразившись этой короной. Прошу.

(в эфире - минута молчания)

Леонид Рошаль объявил минуту молчания в память о погибших врачах 00:00 00:00

Антонов:

- Спасибо большое. Вечная благодарность тем, кто жизнь свою отдал на боевом посту.

Леонид Михайлович, вы, как человек, который находится внутри медицины, поясните нам кое-что. Сейчас очень многие спорят… Одни говорят, что развитие коронавирусной инфекции, по сравнению с Италией или с Америкой, у нас намного легче проходит… У нас хорошая медицина.

Другие говорят: медицина у нас плохая, а люди хорошие, которые грудью, как вы сказали, на амбразуру бросаются. Истина где-то посередине?

Рошаль:

- Я думаю, так. Я хочу пожелать здоровья тем, кто сегодня на посту. И берегите себя! Это очень важно. Берегите свою жизнь. Вы нужны сегодня народу, как никогда! Здоровья вам всем, медики!

Антонов:

- Будет ли отношение другое после коронавирусной инфекции к медицинскому персоналу?

Рошаль:

- Я не знаю. У народа разная бывает память.

Но, думаю, что, конечно, это наложит свой отпечаток не только на отношения к медикам, но и на то здравоохранение, которое мы хотим сегодня построить. Оно после пандемии будет другим. В этом я не сомневаюсь.

Антонов:

- А я не про народ спрашиваю, я про власть имущих. Повышение зарплат, обеспечение необходимым оборудованием…

Рошаль:

- Минуточку, я об этом как раз и говорю. Что здравоохранение будет другим.

Вы знаете, у нас была оптимизация последние годы, да. А я бы сказал, что мы должны провести оптимизацию наоборот. Чтобы у медиков было все для того, чтобы оказывать помощь. И кадровый потенциал, и больничные койки, и профессиональный уровень, и допуск к профессии, и все-все, что необходимо. И, конечно, экономическая составляющая здравоохранения должна быть другой.

Антонов:

- Леонид Михайлович, когда же все это закончится? (речь об эпидемии.- А.Г.) Можно ли делать какие-то прогнозы?

Рошаль:

- Зачем вы меня мучаете? Это вопрос не ко мне, это вопрос к эпидемиологам...

Я единственное хочу сказать, что нет эпидемии, которая бы не кончалась. И эта закончится. Но с какими потерями это будет для общества и для здравоохранения? Это - вопрос. Может быть, будет ясно вот где-то в течение двух-трех недель, как пойдет дальше.

Антонов:

- Тогда вопрос как к главному нештатному детскому пульмонологу… Коронавирус, даже излеченный, все-таки оставляет свои последствия в легких. Насколько это правда? Или это особенность любой вирусной инфекции – давать осложнения?

Рошаль:

- Это особенность любой инфекции, не только вирусной, давать осложнения. Но, я думаю, что ведь большинство нашего российского народа проходит эту эпидемию в легкой форме.

И, чтобы инфекция, перенесенная в легкой форме, оставляла какие-то следы? Я думаю - нет. Точно так же, как не остается следов после гриппа. Люди, перенесшие болезнь в тяжелой форме, будут требовать диспансерного наблюдения – это точно.

Антонов:

- Леонид Михайлович, наши слушатели передают вам огромное спасибо и выражают большое уважение. Спасибо, что вы приняли участие в нашем марафоне. Вам – низкий поклон! Коллегам вашим! И дай Бог, чтобы мы как можно быстрее победили эту заразу!

Рошаль:

- Для меня это большая честь.

Когда закончился эфир, мы ещё раз поблагодарили знаменитого доктора за участие в нашем марафоне, за важные заявление, которые прозвучали, а в ответ услышали: «Спасибо за доверие...»

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