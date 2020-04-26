"Задала неудобный вопрос": психолог проанализировал слова Тодоренко и объяснил, откуда в нас столько ненависти

Волна ненависти, захлестнувшая Регину Тодоренко после одного неосторожного высказывания, шокировала даже тех, кто изначально подливал масла в огонь. Тысячи пользователей соцсетей (подозреваем, что далеко не все из них - битые и униженные мужьями женщины) буквально растерзали телеведущую, требуя лишить ее звания "Женщина года" и всех рекламных контрактов. Вместо того, чтобы разбираться с мужьями-тиранами или несовершенной системой, которая не способна предотвратить домашнее насилие, диванные критики ринулись в бой со звездой "Орла и решки", словно она и есть корень зла.

А может, эти люди в чем-то правы, и Тодоренко своими фразами действительно оправдала домашнее насилие? На этот вопрос "Комсомольской правде" ответил семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

- С точки зрения психологии, комментарий Регины Тодоренко «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил? И что для того, чтобы он тебя ударил?», совершенно явно показывает, что у Регины имеется четкая позиция против семейного насилия над женщинами, - объяснил kp.ru Андрей Зберовский. - И в этих трех предложениях заключено обычное удивление тех современных успешных женщин, которые в принципе не понимают: «Как это возможно в семье? Как женщины это позволяют?»

Дело в том, что с точки зрения успешной женщины с нормальной самооценкой, которая себя уважает, насилие в семье может случиться не более, чем один раз. И если мужчина поднял руку на женщину, разумная женщина прощается с ним сразу и навсегда. Вне зависимости от того, есть ли у них дети, зависима ли она от него финансового и т.д. Ведь безопасность себя и своего ребенка, женская гордость - в разы важнее просто наличия мужчины рядом. Поэтому, второго раза насилия в их семье не может случиться в принципе. Тем более – третьего, пятого и так далее!

Отсюда, для разумного человека, когда речь идет не о разовом насилии, а о систематическом, когда женщину бьют именно регулярно, ее вполне правомерно спросить: «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил? Почему же ты еще до сих пор с этим негодяем?!! Где твое чувство собственного достоинства, где твоя женская гордость? Немедленно уходи от него и разводись!»

Психолог Андрей Зберовский уверен, что истинный смысл слов Регины Тодоренко - против семейного насилия.Фото: Личный архив

И когда женщина, которая заявляет о своей гордости и самодостаточности, но при этом упорно не разводится с мужем – «домашним садистом» и «кухонным боксером», и не может пояснить по этому поводу ничего внятного, у другой женщины, что не имеет опыта таких насильственных отношений (в данном случае – у Регины), может возникнуть резонное предположение: «А может быть, избиваемая женщина осознает свою вину в мужской агрессии? Может быть, она сама отдает себе отчет в своей бытовой бесхозяйственности, в откровенном паразитизме от мужчины, в том, что она ежедневно выносит ему мозг бесконечными придирками, нравоучениями и пилением? И ее странное долготерпение, что ее бьют – от чувства вины?».

Разумеется, сама такая постановка вопроса не совсем корректна, ведь насилие в семье не может иметь никакого оправдания. Однако, мозг-то пытается хоть как-то понять: почему же женщины позволяют так с собой обращаться? Рискну предположить, что Регина думала примерно подобным образом. И на самом деле, своим вопросом как раз и призывала женщин, страдающих от бытового насилия в семье, не терпеть это и уходить.

Но, к сожалению, наша жизнь далека от разумности. Более 20 лет работая семейным психологом, я видел тысячи таких семей, где женщины, жалуясь на насилие от мужей и даже обращаясь к полиции и психологам, все равно продолжают с ними жить. И сама по себе постановка вопроса «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» им очень неприятна и обидна. Таким женщинам проще бесконечно жаловаться на насилие от мужа, но не самокритично оценивать самих себя, свое поведение и свои жизненные решения.

К сожалению, им проще терпеть насилие, но не получать образование или делать карьеру на работе. Им проще видеть соломинку в глазу мужа и не замечать бревна в собственном. Поэтому таких женщин очень раздражает, когда успешные и независимые девушки, вроде Регины, правомерно критикуют их за нерешительность. И вместо того, чтобы развивать уверенность в себе, уходя от мужа-насильника, они развивают ее коллективным нападением на тех, кто задает им правомерные вопросы, на которые неудобно отвечать. Поэтому, могу предположить, что среди тех, кто критикует Регину, множество женщин, которым некомфортно с их собственными мужьями, которым Регина как раз хотела помочь, но они или этого не поняли, или не решились воспользоваться ее советом «Уважай себя и беги от мужа-насильника!», который написан между строк ее высказывания.

Как психолог, могу четко предсказать, что вслед за Региной Тодоренко еще многие известные люди в ближайшее время рискуют вызывать гнев в социальных сетях. И все просто потому, что в трудные для общества моменты ему нужно периодически «выпускать пар», перенаправлять свое психологическое напряжение на того, кого назначили «врагом».

Поэтому, видя четкую позицию Регины Тодоренко против семейного насилия над женщинами, и сам однозначно выступая против любого насилия в семье, я сожалею, что телеведущую неправильно поняли. Мне кажется, что логичным продолжением ее поста должен стать массовый флешмоб женщин, которых бьют мужья, по уходу от таких мужчин. Вроде: «Не позволяй себя бить в семье: уйди сегодня!».

Сама эта ситуация также показывает, что в наш информационный век социальных сетей, известная народная мудрость «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь!», стала более жесткой и звучит так: «Слово – не воробей, слово – бумеранг: оно может ударить по тому, кто его произнес!». И публичным людям следует быть трижды острожными, высказывая свое мнение на широкую аудиторию.

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