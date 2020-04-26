2020-04-26T20:34:11+03:00
В мире

Эксперт уверен, Ким Чен Ына «похоронили» слишком рано

Кореевед Ирина Ланцова, комментируя "КП" слухи о смерти северокорейского лидера, призвала дождаться официальных заявлений Пхеньяна
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Весь мир гадает, жив ли лидер Северной КореиВесь мир гадает, жив ли лидер Северной КореиФото: EAST NEWS
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В последние выходные апреля весь мир забыл о коронавирусе и задался одним вопросом: жив ли лидер КНДР Ким Чен Ын? Достоверно известно, что молодой (ему нет и 40 лет) политик не появлялся на людях уже две недели. Остальное — слухи: якобы он попал в больницу с рядовой операцией на сердце — и умер, потому что у врача тряслись руки (вновь — яркая деталь, проверить достоверность которой невозможно).

Где же тут правда, а где ложь? Об этом «КП» рассказала кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова:

— Жив ли Ким? Как в анекдоте: «Шанс встретить на Невском динозавра равен 50%, либо встретишь, либо нет». Либо умер, либо не умер. До каких-либо заявлений от официальных северокорейских источников типа ЦТАК [Центрального телеграфного агентства Кореи] о чём-либо говорить сложно. К тому же, посмотрите, многочисленные «анонимные информаторы» сообщают прямо противоположное: то он умер, то находится в «вегетативном состоянии»…

Поэтому надо подождать. Бывали уже случаи, когда северокорейские правители точно так же на время «пропадали», а потом возвращались живыми и здоровыми.

Ещё один вопрос: правда ли, что, как поспешили заявить СМИ, «преемником Кима станет его 31-летняя сестра Ким Ё Чжон»? С одной стороны, под влиянием Советского Союза в КНДР произошла эмансипация женщин, они играют в обществе заметную роль. С другой стороны, этот социум по-прежнему консервативный и патриархальный, вероятно, к молодой женщине в роли главы государства — он, так сказать, морально не готов.

Теоретически возможно, что Ким Ё Чжон станет номинальным лидером (как внучка отца-основателя КНДР Ким Ир Сена), а реальная власть будет в руках кого-то из военного руководства из числа приближённых Ким Чен Ына.

Кореевед Ирина Ланцова: Без официальных заявлений Пхеньяна говорить о «смерти Ким Чен Ына» бессмысленно.

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Информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына по-прежнему остаётся весьма туманной: азиатские и западные СМИ заявляют, что молодой политик скончался после неудачной операции на сердце; пхеньяские источники хранят молчание (подробности)

СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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