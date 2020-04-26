Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не только жив, но и активен. Об этом утром в воскресенье, 26 апреля, сообщило государственное радио КНДР, опровергнув таким образом появившиеся в СМИ сообщения о его смерти.
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СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына
Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат.
Этим событиям предшествовали публикации СМИ о «тяжёлом состоянии» молодого (нет и 40 лет) политика: якобы ему провели операцию на сердце, но та прошла неудачно, и Ким впал в кому (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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