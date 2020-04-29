Работа в Москве в период коронавируса: где найти и какие вакансии доступны

Умеешь трудиться руками - в кризис без работы в Москве в период коронавируса не останешься, а «Комсомольская правда» подскажет, где и какие вакансии можно найти. Совсем не обязательно быть электриком пятого разряда. Можно просто уметь чинить проводку, счетчики или клеить обои. Ценятся люди с актерской жилкой, учителя и воспитатели.

ПО СТРАНЕ БЕЗРАБОТИЦА В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ

Московский оперштаб по коронавирусу докладывал, что с начала пандемии безработица в столице достигла 0,66%. Это очень мало: цифра по стране в семь раз больше.

— Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост безработицы в стране на фоне коронавируса до 10%. Мы должны понимать, что цифра все равно будет необъективной. Кто-то не встал на учет, кого-то отправили в отпуск без содержания или он работал неофициально, а теперь потерял доход, — рассказала «Комсомолке», кандидат социологических наук, декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова.

Искать временную работу с официальной ставкой сегодня практически нереально. Бизнес в сложной ситуации - и не готов тратить силы на проверку новых сотрудников. Остается одно: предлагать свои навыки напрямую.

ЗАРАБОТАЕТ И ЭЛЕКТРИК, И АКТЕР

На виртуальной бирже для мастеров достаточно одного клика, чтобы предложить свою кандидатуру. Оплата наличкой. Но легких денег не ждите. На подобных сайтах каждый мастер заводит личную страничку, на которой оставляют отзывы, набирают рейтинг. Не каждый заказчик хочет иметь дело с новичком. Поэтому репутацию придется заслужить дешевыми заказами.

Если умеешь учить людей, то найти работу в Москве в период коронавируса вполне возможно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько стоят ремесла...

- Установить щиток и протянуть проводку — 2500 руб.

- Собрать кухню — 8000 руб.

- Переклеить обои — 11 000 руб.

- Переложить ламинат после потопа — 15 000 руб.

Не вышло с рабочими специальностями, зато не обделены актерскими талантами? И тут можно найти подработку.

...услуги актера и воспитателя

- Одеться в защитный костюм, маску, перчатки, взять шарики и под окном прокричать: «С днем рождения!» — 1800 руб.

- Через Zoom поиграть с двумя детьми — 1100 руб.

- Для съемки юмористического ролика требуется мужчина с полицейской формой — 1500 руб.

НУЖНЫЕ РЕПЕТИТОРЫ И КУРЬЕРЫ

В пресс-службе онлайн-сервиса услуг YouDo.com «Комсомолке» рассказали, на каких специалистов есть спрос, а какие нужны все меньше.

Спрос повышен

+ Мелкий ремонт и строительство;

+ курьеры;

+ красота и здоровье (парикмахеры и тд.);

+ виртуальный помощник (набрать текст, выложить 100 объявлений);

+ грузоперевозки;

+ репетиторы и обучение;

Спрос падает

- уборка;

- крупный ремонт;

- мероприятия и промоакции;

- фотографы.

Топ по цене среднего чека на март-апрель в популярных категориях

Ремонт и строительство — 25 400 руб.

Web-разработка — 19 500 руб.

Дизайн — 8 600 руб.

Виртуальный помощник —5 600 руб.

Ремонт транспорта —5 500 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Где искать подработку

Profi.ru

YouDo

Avito

WorkZilla

Яндекс.Услуги

Искать временную работу с официальной ставкой сегодня практически нереально. Бизнес в сложной ситуации - и не готов тратить силы на проверку новых сотрудников. Остается одно: предлагать свои навыки напрямую.Фото: Олег ЗОЛОТО

КТО ЛЕГКО НАЙДЕТ РАБОТУ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КРИЗИСА-2020

В ближайшие полгода ожидается взрывной спрос на людей простых профессий. Такой прогноз дала «КП» генеральный директор центра бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева.

- парикмахеры;

- швеи;

- водители;

- курьеры.

В фаворе будут медработники для коммерческих клиник, центров реабилитации.

- медсестры;

- младший медперсонал;

- врачи всех специальностей

- особенно хирурги, умеющих консультировать и участвовать в операциях онлайн.

Востребованными остаются специалисты в IT: карантин показал, что люди готовы еще больше услуг получать онлайн, а значит нужно сделать их удобными. На плаву всевозможные тьюторы и коучи — проще говоря те, кто готов учить дистанционно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

— Самая сложная ситуация в сферах малого и среднего бизнеса. Из-за длительного режима самоизоляции работу могут потерять от 400 тысяч до одного миллиона человек, — прогнозирует в разговоре с «КП» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. - Большинство из них занято в сфере досуга, общепита и туризма. Все будет зависеть от того, как долго продлятся вынужденные «каникулы». Фирмы, которые перешли на удаленную работу или доставку, потеряли от 50 до 85% привычной выручки. Поэтому даже если работодатель компенсирует зарплаты, то сумма может быть гораздо меньше привычных доходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо раздачи денег в России могут ввести продуктовые карточки для бедных

В столах чиновников уже лежит проработанный проект (подробности)

Ректор ВШЭ: «Из-за коронакризиса средний класс скатывается в бедность»

Богатые не заметят потери части доходов, а бедным уже некуда беднеть (подробности)

КСТАТИ

Агония торговых центров: разорятся 3 тысячи ТЦ, если карантин продлят на май

Владельцы коммерческой недвижимости просят признать эту отрасль особо пострадавшей (подробности)