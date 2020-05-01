2020-05-01T22:44:24+03:00
Политика

Биография Никиты Стасишина: что известно об исполняющем обязанности министра ЖКХ

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

За последние сутки в нашем правительстве появились сразу два и.о. (исполняющих обязанности). Это и.о премьер-министра Андрей Белоусов и и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Белоусов сменил заболевшего коронавирусом премьера Михаила Мишустина, а Стасишин главу Минстроя Владимира Якушева, у которого КТ подтвердило COVID-19.

Итак, кто же такой Никита Стасишин. Ему 33 года, кандидат экономических наук.

Родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. Работал в администрации Санкт-Петербурга. В 2012 году — заместитель гендиректора ГУП Московской области «Московский областной дорожный центр». В 2013 году возглавил управление в Госстрое. С 2015 по 2016 год возглавлял департамент жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ. В 2016 году назначен замминистра строительства и ЖКХ. В то время Минстрой возглавлял Михаил Мень. После назначении на должность министра ЖКХ Владимира Якушева Никита Стасишин также сохранил свою должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Диагноз Якушеву был поставлен по результатам КТ. После этого он принял решение о госпитализации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Узбекистане прорвало дамбу и затопило поселок, есть жертвы
Трамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантина
В Минстрое коронавирус не выявлен никого, кроме министра Якушева и заместителя Волкова,
Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине вместе с коллегой из России
NASA в ближайшие дни надеется договориться о месте на корабле «Союз»
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3,3 млн
Экипаж Crew Dragon отправят на карантин перед первым пилотируемым полетом на МКС
В российской армии выявлено около 2,8 тыс. заразившихся коронавирусом
В Кремле прокомментировали сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына
ВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождение
Глава Роспотребнадзора рассказала, что помешало Мишустину уберечься от коронавируса
Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне