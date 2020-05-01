Биография Никиты Стасишина: что известно об исполняющем обязанности министра ЖКХ

За последние сутки в нашем правительстве появились сразу два и.о. (исполняющих обязанности). Это и.о премьер-министра Андрей Белоусов и и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Белоусов сменил заболевшего коронавирусом премьера Михаила Мишустина, а Стасишин главу Минстроя Владимира Якушева, у которого КТ подтвердило COVID-19.

Итак, кто же такой Никита Стасишин. Ему 33 года, кандидат экономических наук.

Родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. Работал в администрации Санкт-Петербурга. В 2012 году — заместитель гендиректора ГУП Московской области «Московский областной дорожный центр». В 2013 году возглавил управление в Госстрое. С 2015 по 2016 год возглавлял департамент жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ. В 2016 году назначен замминистра строительства и ЖКХ. В то время Минстрой возглавлял Михаил Мень. После назначении на должность министра ЖКХ Владимира Якушева Никита Стасишин также сохранил свою должность.

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