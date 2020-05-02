Дочь умершей от рака Веры Глаголевой сообщила о трагедии в семье

Дочь Веры Глаголевой рассказала о невосполнимой утрате, которая произошла в ее семье. Анастасия Шубская в настоящее время находится на последних сроках беременности от хоккеиста Александра Овечкин. Она сообщила, что ее дедушка скончался от коронавируса.

Настасья Шубская соблюдает соблюдает все меры самоизоляции в США, чтобы не заразиться коронавирусом. Супруга Александра Овечкина совсем скоро станет мамой второй раз, поэтому болеть ей никак нельзя. Настасья не раз писала в блоге, что в это непростое время всем нужно внимательнее относиться к здоровью. Однако это не уберегло ее дедушку от Covid-19.

nastyashubskaya Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...

"Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус...", - написала Настасья.

nastyashubskaya Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович

Она с сожалением констатировала, что организм близкого человека просто не справился с вирусом. "Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром", - добавила Шубская.

nastyashubskaya Настасья Шубская с папой Кириллом Шубским

О дате и месте похороны жена Овечкина пока не сообщила. Стоит отметить, что Юлий Ефимович - папа миллиардера Кирилла Шубского, отца Настасьи. Именно Шубский познакомил наследницу с хоккеистом. Это была любовь с первого взгляда.

nastyashubskaya Александр Овечкин с женой Настасьей Шубской и сыном Сергеем. Мальчика назвали в память о тригически погибшем брате хоккеиста

Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Вера Глаголева продумала торжество своей младшей дочери до мелочей, несмотря на то, что уже знала о своей болезни. Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Германии после борьбы с онкологическим заболеванием. Кстати, Шубская очень близка со своими сестрами Марией и Анной. Глаголева родила девочек от режиссера Родиона Нахапетова.