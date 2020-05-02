Дочь умершей от рака Веры Глаголевой сообщила о трагедии в семье
Дочь Веры Глаголевой рассказала о невосполнимой утрате, которая произошла в ее семье. Анастасия Шубская в настоящее время находится на последних сроках беременности от хоккеиста Александра Овечкин. Она сообщила, что ее дедушка скончался от коронавируса.
Настасья Шубская соблюдает соблюдает все меры самоизоляции в США, чтобы не заразиться коронавирусом. Супруга Александра Овечкина совсем скоро станет мамой второй раз, поэтому болеть ей никак нельзя. Настасья не раз писала в блоге, что в это непростое время всем нужно внимательнее относиться к здоровью. Однако это не уберегло ее дедушку от Covid-19.
"Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус...", - написала Настасья.
Она с сожалением констатировала, что организм близкого человека просто не справился с вирусом. "Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром", - добавила Шубская.
О дате и месте похороны жена Овечкина пока не сообщила. Стоит отметить, что Юлий Ефимович - папа миллиардера Кирилла Шубского, отца Настасьи. Именно Шубский познакомил наследницу с хоккеистом. Это была любовь с первого взгляда.
Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Вера Глаголева продумала торжество своей младшей дочери до мелочей, несмотря на то, что уже знала о своей болезни. Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Германии после борьбы с онкологическим заболеванием. Кстати, Шубская очень близка со своими сестрами Марией и Анной. Глаголева родила девочек от режиссера Родиона Нахапетова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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