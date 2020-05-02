2020-05-02T01:52:31+03:00
Звезды

Гузеева посоветовала поклоннице "помыть рот" в ответ на замечание о грязных окнах

60-летняя за словом в карман никогда не лезет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса ГузееваЛариса ГузееваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Крутой нрав Ларисы Гузеевой хорошо известен всей стране. Зрители программы "Давай поженимся!" не раз являлись свидетелями того, как 60-летняя ведущая передачи отчитывала нерадивых женихов и невест, ищущих семейное счастье. Довольно часто достается на орехи и поклонникам артистки в соцсетях.

Лариса Гузева активно ведет блог и постоянно делится с публикой событиями из жизни. Подписчики актрисы знают - с ней шутки плохи. Чуть что не по ее, она за словом в карман не лезет. Лариса Андреевна, как и все россияне, сейчас находится на самоизоляции. Компанию артистке составляет ее муж Игорь Бухаров.

На днях звезда фильма "Жестокий романс" решила похвастаться фото цветка на подоконнике. "Потребность в красоте. Я за ней охочусь - за красотой! В масштабах страны - ничего себе, а в режиме изоляции - шедевр. Всем легкости бытия и радости", - пояснила свой порыв Гузеева.

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Потребность в красоте...
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Однако совершенно неожиданно снимок вызвал бурную дискуссию фанатов. Многие обратили внимание не на цветок, а на окно. Несколько пользователей раскритиковали хозяйку. "В глаза бросается только окно, причем грязное", "Цветы очень красивые, но окно... Такое грязное...", "Окно помой", - указали телеведущей.

Последнее замечание взбесило артистку. В ответ Лариса Андреевна отчеканила: "Рот помой".

Стоит отметить, что последние дни актриса находится на взводе. Дело в том, что неделю назад ее вынужденный отпуск подошел к концу. Ее попросили снова приступить к съемкам. Звезда призналась, что ей очень страшно. На на рискованный шаг она пошла ради россиян. "Страшно, конечно, как и всем. Да, актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров", - подчеркнула Лариса Андреевна.

Лариса Гузеева: как актриса искала семейное счастье.Сложно поверить, но красавице Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет! К юбилею актрисы и бессменной ведущей «Давай поженимся» вспомним, как она искала (и нашла!) своё семейное счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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