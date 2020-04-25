"Страшно конечно": напуганная Лариса Гузеева обратилась к россиянам

Лариса Гузеева вынужденно прервала режим самоизоляции, который соблюдала вместе с мужем Игорем Бухаровым и дочкой Ольгой. Актриса вернулась к съемкам в новом проекте. На этот шаг она пошла ради россиян.

Лариса Гузеева обратилась к поклонникам. Ведущая программы "Давай поженимся!" с раннего утра находится на работе. Она откровенно призналась, что ей, как и всем, страшно. Но это ее долг.

"Страшно, конечно, как и всем. Да, актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров", - обратилась к россиянам Лариса Андреевна.

Ну а тем, кому не нравится смотреть телевизор, она посоветовала заняться домашними делами. "Идите полы помойте. Хватит мне писать всякие гадости", - сказала, как отрезала, знаменитость.

Напомним, Лариса Гузеева одна из первых призвала россиян соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она была в ужасе от того, что улицы полны народа, в то время когда всем стоит поберечься и сидеть дома. "Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает!.. Что вы делаете?.. Нельзя так, правда, опасно. Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога, и моих близких людей. Мне тоже дома скучно, очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких", - со слезами на глазах заявила звезда фильма "Жестокий романс".

Теперь же, когда Гузеева сама вышла на работу, подписчики припомнили эти слова артистки и ставят ей в укор. Мол, сама правила не соблюдает, а других уговаривала сидеть в заточении.