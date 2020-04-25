2020-04-25T16:56:05+03:00
Звезды

"Страшно конечно": напуганная Лариса Гузеева обратилась к россиянам

Телеведущая вынуждена прервать самоизоляцию
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лариса Гузеева вынужденно прервала режим самоизоляцииЛариса Гузеева вынужденно прервала режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лариса Гузеева вынужденно прервала режим самоизоляции, который соблюдала вместе с мужем Игорем Бухаровым и дочкой Ольгой. Актриса вернулась к съемкам в новом проекте. На этот шаг она пошла ради россиян.

Лариса Гузеева обратилась к поклонникам. Ведущая программы "Давай поженимся!" с раннего утра находится на работе. Она откровенно призналась, что ей, как и всем, страшно. Но это ее долг.

"Страшно, конечно, как и всем. Да, актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров", - обратилась к россиянам Лариса Андреевна.

Ну а тем, кому не нравится смотреть телевизор, она посоветовала заняться домашними делами. "Идите полы помойте. Хватит мне писать всякие гадости", - сказала, как отрезала, знаменитость.

Напомним, Лариса Гузеева одна из первых призвала россиян соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она была в ужасе от того, что улицы полны народа, в то время когда всем стоит поберечься и сидеть дома. "Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает!.. Что вы делаете?.. Нельзя так, правда, опасно. Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога, и моих близких людей. Мне тоже дома скучно, очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких", - со слезами на глазах заявила звезда фильма "Жестокий романс".

Теперь же, когда Гузеева сама вышла на работу, подписчики припомнили эти слова артистки и ставят ей в укор. Мол, сама правила не соблюдает, а других уговаривала сидеть в заточении.

Перепуганную Ларису Гузееву отправили развлекать россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Гузеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я 10 лет изменял жене. О моей внебрачной дочке знали все»: Исповедь Ивана Краско о молодой супруге, сексе и погибшем сыне
Народный артист России в эксклюзивном интервью «КП» рассказал, как учил Ивана Урганта строгать дерево, почему называет Нину Ургант «моей девочкой» и из-за чего он решил прекратить отношения с женщинами [видео]
Новости 24
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус
Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса
В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Начали воровать до кризиса: со склада в Москве вынесли женского белья почти на 4 млн рублей
Причины смерти Юлии Ларионовой: Главный редактор "Русского радио" долго болела
Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Депутат Госдумы Калашников рассказал о воспалении легких из-за коронавируса
ВОЗ: нет доказательств иммунитета к коронавирусу у переболевших
В России за сутки 66 человек умерло от коронавируса
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах
Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Умерла Юлия Ларионова, главный редактор «Русского радио»
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля