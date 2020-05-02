2020-05-02T15:04:28+03:00
В мире

Эксперт: Отказ Китая допускать ВОЗ к расследованию истоков коронавируса выглядит подозрительно

У мира до сих пор нет ответа, как и отчего возникла пандемия 2020 года
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Отказ со стороны Китая может быть продолжением экономической войны между КНР и СШАОтказ со стороны Китая может быть продолжением экономической войны между КНР и СШАФото: REUTERS
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Запросы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об участии в китайском расследовании «истоков коронавируса» были отклонены. Об этом журналистам рассказал представитель ВОЗ в КНР — Гауден Галеа.

Хотя, по его словам, некую «собственную экспертизу» Китай прямо сейчас проводит. Среди пользователей Сети эта новость вызвала новый всплеск конспирологических теорий. Притом, что ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники называли ВОЗ «прокитайской организацией», которая якобы «работает на Пекин» (и, соответственно, против Вашингтона).

— Отказ со стороны Китая может быть продолжением экономической войны между КНР и США, которая перетекла в новую информационную сферу, — сообщила «КП» кандидат исторических наук, зав. кафедрой истории, обществознания и политологии исторического факультета СВФУ Ольга Парфенова. — Сейчас каждая из двух сторон обвиняет в «распространении пандемии» другую. То есть это из сугубо медицинского дела превратилось в вопрос политики и национальной безопасности.

В любом случае, мы понимаем: отказ КНР допустить экспертов ВОЗ означает, что Китай не хочет утечки некоей (возможно, секретной) информации. Всё это ещё более обостряет вопросы: имеет ли вирус искусственное происхождение или является результатом естественной мутации, а также распространял ли его кто-то специально? Возможно, кроме вопросов, касающихся COVID-19, есть и другие тайны, которые Китай не хочет придавать огласке, — полагает эксперт.

Впрочем, представитель ВОЗ не исключил, что в формат взаимодействия между его организацией и Пекином по вопросу расследования «истоков коронавируса» всё же будет определён. В ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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