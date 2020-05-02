2020-05-02T16:15:48+03:00
Звезды

"Сама на себя не похожа": сестра Фриске поразила внешним видом

Наталья шокировала поклонников переменами в облике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья шокировала поклонников переменами в обликеНаталья шокировала поклонников переменами в обликеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наталья Фриске разместила в блоге новую фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию публики. Дело в том, что многие поразились внешним видом сестры Жанны Фриске. 34-летнюю девушку трудно узнать.

Наталья Фриске в последнее время заметно преобразилась. Сестра Жанны Фриске давно ведет борьбу с лишним весом. Девушка избавляется от ненавистных килограммов постепенно. При росте 174 сантиметра красавица теперь весит 65 килограммов. И, кажется, она не намерена останавливаться на достигнутом

Наталья разместила в блоге фото, которое повергло в шок подписчиков. Многие отметили, что девушка изменилась до неузнаваемости.

friske_nataliafriske_natalia
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"Что за фильтр? Сама на себя не похожа. Ты красива, когда естественна", "Прям меняешься с каждым днем", "На Жанну все меньше и меньше похожа", "Наташ, не худейте больше...","После того, как вы расстались с Сергеем, ваша внешность сильно изменилась", - пишут фолловеры.

Напомним, что в 2019 году году сестра Жанны Фриске заявила о разводе со своим мужем Сергеем Вшивковым после шести лет брака. Суд развел пару довольно быстро. После расставания с возлюбленным Наталья села на жесткую диету и заставила себя пойти в спортивный зал. Повышенное внимание она уделяет массажу и обертываниям.

Фриске уверена, что в похудении нет ничего сложного, если начать жить в гармонии с собой. Наталья рассказывала, что сейчас она не ест мучное, жирное и сладкое. С недавних пор питается правильно. В ее рационе доминируют овощные салаты, а крупы она позволяет себе по утрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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