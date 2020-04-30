2020-04-30T15:18:53+03:00
Звезды

За прикованной к постели Надеждой Бабкиной в больнице ухаживает сиделка

О выписке именитой пациентки пока речи не идет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Бабкина.Надежда Бабкина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ровно месяц прошел с момента госпитализации в тяжелом состоянии Надежды Бабкиной. До недавнего времени 70-летняя артистка находилась в отделении кардиореанимации, питалась через зонд, а дышала при помощи специальной трахеостомической трубки. На днях ее молодой муж Евгений Гор порадовал публику, мол, дней через десять его возлюбленную выпишут. Однако в больнице, где лежит знаменитость, советуют не торопиться с такими заявлениями.

Надежда Бабкина сейчас лежит в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой, пока не ведется. "Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Певица пока даже не встает!", - прокомментировали "СтарХиту" информацию о скорой выписке Надежды Бабкиной.

По словам осведомленных источников, держится Надежда Георгиевна молодцом, но пока не может ходить. "Питается самостоятельно, при помощи сиделки. Больничная еда ее вполне устраивает", - уточнили в клинике.

Навещать звездную пациентку родные по-прежнему не могут. Больница закрыта для посторонних. Однако артистка звонит близким. Медики вплотную занимаются реабилитацией знаменитости.

"Пока у нее еще есть общая слабость. Когда состояние улучшится, ее планируют перевести в ВИП-палату", - уточнили инсайдеры.

Буквально на днях молодой муж исполнительницы Евгений Гор выступил с заявлением. Дело в том, что возлюбленного Бабкиной буквально засыпали вопросами о здоровье Надежды Георгиевны. "Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через семь-десять дней уже полностью здоровой!". - заверил музыкант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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