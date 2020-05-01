Надежда Бабкина впервые за время тяжелой болезни сделала заявление о своем состоянии

Поклонники, друзья, коллеги и близкие Надежды Бабкиной могут выдохнуть и спать спокойно. 70-летняя певица впервые за время болезни сделала заявление о своем состоянии. Знаменитость сообщила, что полностью исцелилась, и благодарит всех за молитвы и участие.

Надежду Бабкину выписали из больницы. Она оставила в блоге сообщение, в котором поблагодарила медиков.

"Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту", - написала певица.

ngbabkina Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились!

В настоящее время Надежда Георгиевна рядом с близкими. "Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились!", - сообщила звезда.

Артистка заявила, что внимание, доброта и духовная поддержку каждого придавала ей сил и мотивировало на скорейшее выздоровление. В ответ коллеги вокалистки по шоу-бизнесу осыпали ее комплиментами и признаниями в любви.

Свои трогательные сообщения оставили певица Алсу, продюсер Иосиф Пригожин, соведущая Надежды Георгиевны по передаче "Модный приговор" Эвелина Хромченко, композитор Игорь Николаев, юморист Владимир Винокур, певица Саша Савельева: "Надежда Георгиевна, слава Богу! Мы за вас очень переживали! Берегите себя", "Ура!", "Дай Бог! Рад за тебя, Надюша!", "Слава Богу, мы вас любим!".

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких, ее прооперировали - сделали трахеостомию. Это серьезное хирургическое вмешательство. Оно делается только по жизненным показаниям, чтобы дать человеку дышать. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна. До недавнего времени ей проводили противовирусную и антибактериальную терапию.