"Похудела-то как": Надежда Бабкина показалась на публике после тяжелой болезни

Надежда Бабкина уже сутки как находится дома. 70-летнюю певицу выписали из больницы, где она провела месяц, в канун Первомая. Надежда Георгиевна решила записать видео для своих поклонников, впервые представ перед публикой после тяжелой болезни.

Надежда Бабкина 30 апреля вышла из больницы. Королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Теперь певица дома, в кругу родных. Все это время, пока врачи боролись за жизнь артистки, публика посылала лучи здоровья своей любимице. Простые россияне, друзья звезды, а также коллеги по шоу-бизнесу не скрывали, что молились за Бабкину.

Знаменитость решила появиться перед публикой спустя несколько часов после выписки. Она записала видео, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких. Судя по всему, Бабкина еще не совсем оправилась от тяжелой болезни. В кадре она сидит в кресле. На ней бордовый спортивный костюм.

"Дорогие мои, я так рада, что могу с вами пообщаться и сказать вам самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить. Но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Не надо выяснять, надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое", - обратилась вокалистка к подписчикам.

ngbabkina Болезнь изменила Надежду Бабкину

Она отметила, что смогла выкарабкаться благодаря народной любви и молитвам. "Страшная ситуация. Но я все время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Я вас искренне всех люблю, потому что моя жизнь связана с вами. Я дома, восстанавливаюсь. Я благодарна врачам, которые все время были рядом", - добавила артистка. В конце обращения она пожелала все здоровья и послала воздушный поцелуй.

Поклонники очень рады, что наконец-то их кумир дома. Однако они отмечают, что болезнь сильно ударила по их любимице.

"Похудела-то как. Видно крепко тебе досталось", "Не болей больше. Очень за вас волновались!", "Рады, что все обошлось! Вам нужно больше кушать", "Скорейшего выздоровления Вам", "Напугали, честное слово!", "Любим вас очень!", "Боже, как исхудала, бедняжка. Поправляйтесь, пожалуйста", - пишут взволнованные фолловеры.

Напомним, Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована 1 апреля в одну из столичных клиник. Ведущую "Модного приговора" увезли из апартаментов в центре Москвы в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: "двусторонняя пневмония". Долгое время певица находилась в реанимации, ее ввели в медикаментозную кому. После того, как певица пришла в себя, она питалась через специальный зонд и дышала при помощи трахеостомической трубки.