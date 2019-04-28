2019-04-28T14:20:34+03:00
Звезды

"Я чуть с ума не сошла": Андрейченко еле пережила развод с Дунаевским

Актриса осудила бывшего мужа за выход в свет с молодой любовницей
Ольга ЛИБГАРДТ
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В январе 2019 года Андрейченко сделала громкое заявление - она собирается выйти замуж в третий разВ январе 2019 года Андрейченко сделала громкое заявление - она собирается выйти замуж в третий разФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наталья Андрейченко раскритиковала бывшего мужа Максима Дунаевского за выход в свет с эффектной любовницей. Любой женщине неприятно оказаться обманутой, отметила 62-летняя актриса.

Максим Дунаевский в настоящее время женат на 46-летней Марине Рождественской. Примечательно, что с седьмой женой композитор еще не развелся.

Но, похоже, он готовится пойти под венец в восьмой раз. 74-летний композитор вышел в свет с молодой пассией. Его нынешняя девушка - музыковед Алла.

Андрейченко назвала такое поведение неподобающим. "У каждого своя жизнь, просто я там была, я через это проходила. Мы публичные фигуры. Нельзя так поступать. Нельзя выходить в свет с новой женщиной, не решив ситуацию с предыдущей", - заявила 62-летняя актриса в программе "Звезды сошлись".

По ее словам, любой представительнице слабого пола очень неприятно оказаться обманутой. "Я чуть с ума не сошла, потому что я в этой ситуации сначала узнала от него, а потом это тут же появилось в прессе, а развелись мы вообще через семь лет. Надо как-то по-другому", - уверена Наталья.

Звезда фильма о Мэри Поппинс была четвертой женой композитора. В браке с Дунаевским у Андрейченко в 1982 году родился сын Дмитрий. Сейчас он проживает в Швейцарии.

С середины 80-х артистка была замужем за австрийским актером и режиссером Максимиллианом Шеллом. Это замужество закончилось разводом в 2005 году. У пары есть дочь Наталья.

В январе 2019 года Андрейченко сделала громкое заявление - она собирается выйти замуж в третий раз. Однако своего избранника она еще не видела. "Он уже есть. Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились", - призналась актриса в одном из интервью.

У Андрейченко есть собственный центр духовных занятий в Мексике. Она уверяет, что понимает язык животных и птиц, а также умеет заглядывать в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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