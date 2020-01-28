"Вы все больны": Наталья Андрейченко в шоке от травли после исчезновения

История с исчезновением актрисы Натальи Андрейченко получила неожиданный поворот. Несколько часов назад звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" объявилась живой и здоровой, сообщив, что набиралась сил в джунглях в полной тишине и уединении. Однако пользователи соцсетей были возмущены тем, что знаменитость никого не предупредила о своем решении "пропасть" и обвини ее в пиаре.

Совершенно киношная по сюжету история со счастливым концом произошла с Натальей Андрейченко. Пиар-директор объявил о неожиданном исчезновении звезды экрана. Все это время взволнованные поклонники не находили себе места, репортеры пытались выяснить хоть какие-то подробности, а окружение знаменитости сообщало информацию по чайной ложке.

И вот спустя почти двое суток "Мэри Поппинс" вышла на связь. Она сообщила, что с ней все хорошо, а свое загадочное исчезновение она объяснила желанием уединиться и набраться сил.

"Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами... Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, для того чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран... Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка «silence»/молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого две недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и «очистила свое тело»", - поведала Наталья Эдуардовна.

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Однако пользователи соцсети стали оставлять огромное количество гневных сообщений в адрес актрисы. "А предупредить людей никак было нельзя? Они потратили время, деньги, нервы. Хайпа не хватает, надо было подогреть?", "Пиар не удался... Раструбили зачем-то на весь мир... Осадок от этой неудавшейся аферы неприятный. Чувство разочарования...", "Нельзя так пиариться! Вселенная точно обидится", "Выглядит как потрясающая безответственность, эгоизм и наплевательство на близких. Все мы разные, но, упаси Боже, в случае, когда человеку нужна будет помощь на самом деле, многие могут и не забеспокоиться, памятуя об этих «пустых хлопотах», - негодуют обыватели.

Андрейченко, вероятно, не ожидала, что ее начнут травить. Поэтому спустя несколько часов записала новое обращение. Она не понимает, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, не разобравшись, в чем дело.

"Ответ всем хэйтерам и людям, считающим мой ритрит пиаром. Я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны... Вы что, в зомби превратились все? Не можете себе представить жизнь без телефонов? Без постоянного «Надо перед кем-то отчитываться, надо что-то делать». Заходите ко мне в Инстаграм. Вы даже не являетесь моими подписчиками. Просто так, зашли, накакали и ушли. Ну не заходите ко мне в Инстаграм. Ну нечего вам там делать, ну не поймете вы и меня, и о чем я... Я абсолютно свободный человек и действую по законам Божьим, законам Вселенной. Но главное, по законам своего сердца. Если я хочу отключать телефон, я его выключаю. И ни перед кем не отчитываюсь... Вы меня так рассердили своими выходками... Вы все равно ничего не поймете...", - резюмировала артистка.

Напомним, о внезапном исчезновении Натальи Андрейченко объявил ее помощник, оставив тревожное сообщение в блоге актрисы. Он отметил, что ранее артистка так никогда не поступала, потому мужчина и забил тревогу. 63-летняя знаменитость живет в Мексике и занимается духовными практиками более десяти лет. В этой латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается от вареной пищи. Не позволяет есть себе даже хлеб. Иногда несколько дней подряд пьет только воду, часто голодает.

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