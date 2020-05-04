Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 мая 2020: диагноз подтвердился у 10 581 человека

Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 4 мая 2020 года увеличилось на 10 581 за минувшие сутки, до 145 268. Об этом в понедельник сообщил оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 82 регионах.

- Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни, - подчеркивают в штабе. - Всего по стране также зафиксировано 76 летальных исходов. И 1456 человек, которые выздоровели.

По количеству заболевших по-прежнему лидирует Москва и Московская область. За ними следуют Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Дагестан, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика и другие регионы. В самом конце списка - Псковская область, Курганская область и Республика Крым. У них по одному заболевшему соответственно.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145268 случаев коронавируса в 85 регионах, - подытожили в Оперативном штабе. - За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

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